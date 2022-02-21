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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220221/palahniuk-1773632547.html
Ужасы Паланика: как управлять массовым зрителем во имя чужих страстей
Ужасы Паланика: как управлять массовым зрителем во имя чужих страстей - РИА Новости, 21.02.2022
Ужасы Паланика: как управлять массовым зрителем во имя чужих страстей
К 60-летию Чака Паланика в России выходит его новый роман "Рождение звука". Читатели либо обожают этого автора, либо испытывают к нему отвращение. Быть... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:00
2022-02-21T08:03
культура
книги
чак паланик
что почитать
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Павел Сурков. К 60-летию Чака Паланика в России выходит его новый роман "Рождение звука". Читатели либо обожают этого автора, либо испытывают к нему отвращение. Быть безразличным не получается. О культовом в буквальном смысле (фанаты называют себя “Культ”) писателе — в материале РИА Новости.Провокации и натурализм ПаланикаИнструментарий Чака Паланика предельно прост. Он берет заведомо провокативную тему, а в финале делает сюжетный твист, вгоняющий читателей в ступор.При этом крайний натурализм — обязательный элемент авторского стиля. Это крючок, на который ловится читатель, пришедший в магазин за "чем-нибудь эдаким". И тут-то Паланик ласково шелестит перед ним страницами: вот тебе, пожалуйста, кровь, смерть, очень много мучений и ужаса.Он словно вытаскивает из зазевавшегося неофита все его затаенные мысли о запретном. И подносит это запретное на сверкающем серебряном блюде — вы хотели отрубленную голову?Этот прием у Паланика, конечно, нарочитый, напускной. Главное — его невероятная наблюдательность. Он тщательно анализирует современное общество, с точностью доктора Хауса ставит ему диагноз. И представляет разобранную на части структуру самого актуального порока сегодняшнего дня. "Рождение звука" — не исключение."Рождение звука" на русскомКому-то эта книга может показаться несколько вторичной: многое перекликается и со "Снаффом", и с "Удушьем". От первого здесь — погружение в мир "запретного кино". Главная героиня Митци Айвз работает в кино шумовиком, причем не совсем обычным. Она умеет записывать крики. Эталонные крики, вопли ужаса и мучений, которые потом, при озвучке триллеров, ужастиков и детективов, вставляют в звуковую дорожку в самых напряженных моментах. Вот только каким образом Митци добивается столь нарочитой реалистичности этих криков? Впрочем, ответ на этот вопрос Чак Паланик дает очень скоро.Пересказывать его романы бессмысленно, сюжет в них — отнюдь не главное. Куда важнее тот порок, который писатель выбрал мишенью.Сперва кажется, что это фанатичная одержимость, преданность идее, которая если и существует где-то, то только в собственной голове.Субъективная правда: если кто-то думает не так, как я, он попросту ничего не понимает в жизни и вообще жизни не достоин.Да, в современном обществе с его экстремальной толерантностью мнение порой оказывается важнее факта — но Паланик демонстрирует нам не только эту стигму.Массовый зритель — игрушка в чужих рукахКуда важнее еще один порок, который он препарирует для нас, — это абсолют нашего восприятия. То, что мы слышим, то, что напрямую "льется" в наши уши, мы почему-то воспринимаем как непреложные факты.Но как создано то, что мы слышим? Что стоит за словами и звуками, которые стремительно несутся на нас с экрана, из интернета, из новостей и блогов? За ними всегда стоят люди. Не мистические тайные общества, не зловещие "корпорации власти", а предельно конкретные люди со своими целями, мыслями и страстями.И Чак Паланик показывает, как массовый зритель становится игрушкой в чужих руках, заложником чужих страстей.Порой этот процесс трансляции чужой страсти вовне оказывается смертельно опасным для окружающих, а иногда может обернуться против самого создателя. Более того, именно такой финал кажется неизбежным.Но вместе с тем искушение повелевать массами, создавать то, что будоражит умы, взывая при этом к самым низменным чувствам, — сильнее всего. И те, кто не выдержал искушения, обречены: в этом отношении автор по-прежнему безжалостен к своим героям. Чак Паланик не из тех, кто любит собственных персонажей. Они для него инструменты предупреждения, которое он, тщательно спланировав и расписав, посылает читателям.А как мы распорядимся тем, что напророчил нам один из главных писателей современности, — это уже наш личный выбор.
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Анастасия Захтаренко
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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книги, чак паланик, что почитать
08:00 21.02.2022 (обновлено: 08:03 21.02.2022)
 

Ужасы Паланика: как управлять массовым зрителем во имя чужих страстей

© AFP 2022 / Getty Images/Neilson BarnardСовременный американский писатель Чак Паланик
Современный американский писатель Чак Паланик - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Neilson Barnard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Павел Сурков. К 60-летию Чака Паланика в России выходит его новый роман "Рождение звука". Читатели либо обожают этого автора, либо испытывают к нему отвращение. Быть безразличным не получается. О культовом в буквальном смысле (фанаты называют себя “Культ”) писателе — в материале РИА Новости.

Провокации и натурализм Паланика

Инструментарий Чака Паланика предельно прост. Он берет заведомо провокативную тему, а в финале делает сюжетный твист, вгоняющий читателей в ступор.
© Компания 20th Century FoxКадр из фильма "Бойцовский клуб"
Кадр из фильма Бойцовский клуб
© Компания 20th Century Fox
Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
При этом крайний натурализм — обязательный элемент авторского стиля. Это крючок, на который ловится читатель, пришедший в магазин за "чем-нибудь эдаким". И тут-то Паланик ласково шелестит перед ним страницами: вот тебе, пожалуйста, кровь, смерть, очень много мучений и ужаса.
Он словно вытаскивает из зазевавшегося неофита все его затаенные мысли о запретном. И подносит это запретное на сверкающем серебряном блюде — вы хотели отрубленную голову?
Этот прием у Паланика, конечно, нарочитый, напускной. Главное — его невероятная наблюдательность. Он тщательно анализирует современное общество, с точностью доктора Хауса ставит ему диагноз. И представляет разобранную на части структуру самого актуального порока сегодняшнего дня. "Рождение звука" — не исключение.

"Рождение звука" на русском

Кому-то эта книга может показаться несколько вторичной: многое перекликается и со "Снаффом", и с "Удушьем". От первого здесь — погружение в мир "запретного кино".
© Aramid Entertainment Fund/ATO Pictures/Choke Film/Fox Searchlight Pictures (2008)Сэм Рокуэлл в фильме по роману Чака Паланика "Удушье"
Кадр из фильма Удушье
© Aramid Entertainment Fund/ATO Pictures/Choke Film/Fox Searchlight Pictures (2008)
Сэм Рокуэлл в фильме по роману Чака Паланика "Удушье"
Главная героиня Митци Айвз работает в кино шумовиком, причем не совсем обычным. Она умеет записывать крики. Эталонные крики, вопли ужаса и мучений, которые потом, при озвучке триллеров, ужастиков и детективов, вставляют в звуковую дорожку в самых напряженных моментах. Вот только каким образом Митци добивается столь нарочитой реалистичности этих криков? Впрочем, ответ на этот вопрос Чак Паланик дает очень скоро.
Пересказывать его романы бессмысленно, сюжет в них — отнюдь не главное. Куда важнее тот порок, который писатель выбрал мишенью.
Сперва кажется, что это фанатичная одержимость, преданность идее, которая если и существует где-то, то только в собственной голове.
Субъективная правда: если кто-то думает не так, как я, он попросту ничего не понимает в жизни и вообще жизни не достоин.
© ЭксмоОбложка книги “Рождение звука", Чак Паланик
Обложка книги “Рождение звука, Чак Паланик
© Эксмо
Обложка книги “Рождение звука", Чак Паланик
Да, в современном обществе с его экстремальной толерантностью мнение порой оказывается важнее факта — но Паланик демонстрирует нам не только эту стигму.

Массовый зритель — игрушка в чужих руках

Куда важнее еще один порок, который он препарирует для нас, — это абсолют нашего восприятия. То, что мы слышим, то, что напрямую "льется" в наши уши, мы почему-то воспринимаем как непреложные факты.
Кадр из фильма Бойцовский клуб
25 января, 15:32Культура
В Китае "Бойцовский клуб" вышел с другим финалом
Но как создано то, что мы слышим? Что стоит за словами и звуками, которые стремительно несутся на нас с экрана, из интернета, из новостей и блогов? За ними всегда стоят люди. Не мистические тайные общества, не зловещие "корпорации власти", а предельно конкретные люди со своими целями, мыслями и страстями.
И Чак Паланик показывает, как массовый зритель становится игрушкой в чужих руках, заложником чужих страстей.
Порой этот процесс трансляции чужой страсти вовне оказывается смертельно опасным для окружающих, а иногда может обернуться против самого создателя. Более того, именно такой финал кажется неизбежным.
© Atman EntertainmentКадр из фильма режиссера Дэвида Финчера "Бойцовский клуб", 1999
Кадр из фильма режиссера Дэвида Финчера Бойцовский клуб, 1999
© Atman Entertainment
Кадр из фильма режиссера Дэвида Финчера "Бойцовский клуб", 1999
Но вместе с тем искушение повелевать массами, создавать то, что будоражит умы, взывая при этом к самым низменным чувствам, — сильнее всего. И те, кто не выдержал искушения, обречены: в этом отношении автор по-прежнему безжалостен к своим героям. Чак Паланик не из тех, кто любит собственных персонажей. Они для него инструменты предупреждения, которое он, тщательно спланировав и расписав, посылает читателям.
А как мы распорядимся тем, что напророчил нам один из главных писателей современности, — это уже наш личный выбор.
Кадр из фильма Смерть на Ниле
11 февраля, 08:00Культура
Смерть на Ниле, или Как толерантность погубила Пуаро
Опубликовано: Анастасия Захтаренко
 
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