https://ria.ru/20220221/oruzhie-1774184649.html
Путин: планы Украины создать ядерное оружие — не пустая бравада
Путин: планы Украины создать ядерное оружие — не пустая бравада - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: планы Украины создать ядерное оружие — не пустая бравада
Заявление Киева по созданию ядерного оружия - это не пустая бравада: Киеву это будет сделать проще, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:18
2022-02-21T22:18
2022-02-21T23:23
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ядерное оружие
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заявление Киева по созданию ядерного оружия - это не пустая бравада: Киеву это будет сделать проще, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа, это кардинально изменит ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин."Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада", - сказал президент в обращении."Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, не буду их сейчас называть, фактически ведущим такие разработки. Особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа. И этого мы тоже не должны исключать. С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность", - добавил президент.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774125303.html
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"Не пустая бравада" – Путин о планах Украины по созданию ядерного оружия
Заявление Киева по созданию ядерного оружия - это не пустая бравада: Киеву это будет сделать проще, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа, это кардинально изменит ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада", - сказал президент в обращении.
2022-02-21T22:18
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PT0M29S
РИА Новости
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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, ядерное оружие
22:18 21.02.2022 (обновлено: 23:23 21.02.2022)
Путин: планы Украины создать ядерное оружие — не пустая бравада
Президент России Путин: планы Украины создать ядерное оружие — не пустая бравада