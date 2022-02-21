https://ria.ru/20220221/oruzhie-1774184649.html

Путин: планы Украины создать ядерное оружие — не пустая бравада

Путин: планы Украины создать ядерное оружие — не пустая бравада - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: планы Украины создать ядерное оружие — не пустая бравада

Заявление Киева по созданию ядерного оружия - это не пустая бравада: Киеву это будет сделать проще, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа,... РИА Новости, 21.02.2022

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2022-02-21T22:18

2022-02-21T23:23

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владимир путин

ядерное оружие

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заявление Киева по созданию ядерного оружия - это не пустая бравада: Киеву это будет сделать проще, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа, это кардинально изменит ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин."Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада", - сказал президент в обращении."Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, не буду их сейчас называть, фактически ведущим такие разработки. Особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа. И этого мы тоже не должны исключать. С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность", - добавил президент.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774125303.html

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россия

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Ольга Филиппова

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"Не пустая бравада" – Путин о планах Украины по созданию ядерного оружия Заявление Киева по созданию ядерного оружия - это не пустая бравада: Киеву это будет сделать проще, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа, это кардинально изменит ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин. "Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада", - сказал президент в обращении. 2022-02-21T22:18 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, киев, украина, россия, владимир путин, ядерное оружие