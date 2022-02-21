Посол в Берлине прокомментировал идею о ядерном оружии у Киева
Посол в Берлине Нечаев: идея о ядерном оружии у Киева не найдет понимания в Европе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возврат Украины к обладанию ядерным оружием вряд ли найдет понимание у здравомыслящей общественности в Европе, заявил в понедельник посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Выступая в ходе Мюнхенской конференции, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
"Не думаю, чтобы подобного рода заявления украинского президента были бы здесь встречены на ура, это привело бы к ещё большему обострению ситуации, ещё большей неясности. И если на Украине действительно хотят попытаться возобновить разговоры об обладании ядерным оружием - судя по всему, это является одной из целей подобного рода заявлений, то это вряд ли найдёт понимание у здравомыслящий европейской общественности, в частности немецкой", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".
Опубликовано: Екатерина Зайцева