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ФРГ выступает против поставок оружия на Украину, заявил посол в Берлине
ФРГ выступает против поставок оружия на Украину, заявил посол в Берлине - РИА Новости, 21.02.2022
ФРГ выступает против поставок оружия на Украину, заявил посол в Берлине
ФРГ пока занимает последовательную линию, чтобы не поставлять летальное оружие Киеву, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:19
2022-02-21T15:19
2022-02-21T15:32
в мире
берлин (город)
россия
украина
ситуация в днр и лнр
германия
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФРГ пока занимает последовательную линию, чтобы не поставлять летальное оружие Киеву, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев."Пока Берлин удерживает достаточно последовательную линию - поставки летального оружия на Украину исключаются", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "трудно себе немцам представить, чтобы немецким оружием опять стреляли в русских".
https://ria.ru/20211214/germaniya-1763728907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), россия, украина, ситуация в днр и лнр, германия, сергей нечаев (дипломат)
15:19 21.02.2022 (обновлено: 15:32 21.02.2022)
ФРГ выступает против поставок оружия на Украину, заявил посол в Берлине
Посол Нечаев: немцам трудно представить, чтобы из их оружия снова стреляли в русских