https://ria.ru/20220221/oruzhie-1774086130.html

ФРГ выступает против поставок оружия на Украину, заявил посол в Берлине

ФРГ выступает против поставок оружия на Украину, заявил посол в Берлине - РИА Новости, 21.02.2022

ФРГ выступает против поставок оружия на Украину, заявил посол в Берлине

ФРГ пока занимает последовательную линию, чтобы не поставлять летальное оружие Киеву, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:19

2022-02-21T15:19

2022-02-21T15:32

в мире

берлин (город)

россия

украина

ситуация в днр и лнр

германия

сергей нечаев (дипломат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/89/1550698925_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5d3a9af324f83f434df95368697c0889.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФРГ пока занимает последовательную линию, чтобы не поставлять летальное оружие Киеву, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев."Пока Берлин удерживает достаточно последовательную линию - поставки летального оружия на Украину исключаются", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "трудно себе немцам представить, чтобы немецким оружием опять стреляли в русских".

https://ria.ru/20211214/germaniya-1763728907.html

берлин (город)

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, берлин (город), россия, украина, ситуация в днр и лнр, германия, сергей нечаев (дипломат)