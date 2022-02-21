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ФРГ выступает против поставок оружия на Украину, заявил посол в Берлине
ФРГ выступает против поставок оружия на Украину, заявил посол в Берлине - РИА Новости, 21.02.2022
ФРГ выступает против поставок оружия на Украину, заявил посол в Берлине
ФРГ пока занимает последовательную линию, чтобы не поставлять летальное оружие Киеву, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:19
2022-02-21T15:32
в мире
берлин (город)
россия
украина
ситуация в днр и лнр
германия
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФРГ пока занимает последовательную линию, чтобы не поставлять летальное оружие Киеву, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев."Пока Берлин удерживает достаточно последовательную линию - поставки летального оружия на Украину исключаются", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "трудно себе немцам представить, чтобы немецким оружием опять стреляли в русских".
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в мире, берлин (город), россия, украина, ситуация в днр и лнр, германия, сергей нечаев (дипломат)
15:19 21.02.2022 (обновлено: 15:32 21.02.2022)
 
ФРГ выступает против поставок оружия на Украину, заявил посол в Берлине

Посол Нечаев: немцам трудно представить, чтобы из их оружия снова стреляли в русских

© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФРГ пока занимает последовательную линию, чтобы не поставлять летальное оружие Киеву, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Пока Берлин удерживает достаточно последовательную линию - поставки летального оружия на Украину исключаются", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, "трудно себе немцам представить, чтобы немецким оружием опять стреляли в русских".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 19:00
Климкин назвал причину отказа Германии поставлять оружие Украине
Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреБерлин (город)РоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРГерманияСергей Нечаев (дипломат)
 
 
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