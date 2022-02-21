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Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой
Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой - РИА Новости, 21.02.2022
Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласился с утверждением, что отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T05:31
2022-02-21T05:31
2022-02-21T05:31
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласился с утверждением, что отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой.Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности угрожал, что Будапештский меморандум 1994 года будет признан Киевом недействительным, если Украина не получит гарантии безопасности. По Будапештскому меморандуму, подписанному 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.В ходе интервью американскому телеканалу CBS Кулебе был задан вопрос, считает ли он, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия, а само это решение было ошибкой."Да", — кратко ответил Кулеба.При этом он отметил, что США "частично" обязаны Украине."Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины", — добавил глава МИД Украины.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, сша, россия, великобритания, мид украины, вашингтон
Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой
Глава МИД Украины Кулеба: отказ страны от ядерного оружия был ошибкой