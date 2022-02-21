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Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой
Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой - РИА Новости, 21.02.2022
Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласился с утверждением, что отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T05:31
2022-02-21T05:31
в мире
владимир зеленский
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мид украины
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласился с утверждением, что отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой.Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности угрожал, что Будапештский меморандум 1994 года будет признан Киевом недействительным, если Украина не получит гарантии безопасности. По Будапештскому меморандуму, подписанному 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.В ходе интервью американскому телеканалу CBS Кулебе был задан вопрос, считает ли он, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия, а само это решение было ошибкой."Да", — кратко ответил Кулеба.При этом он отметил, что США "частично" обязаны Украине."Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины", — добавил глава МИД Украины.
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в мире, владимир зеленский, сша, россия, великобритания, мид украины, вашингтон
05:31 21.02.2022
 
Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой

Глава МИД Украины Кулеба: отказ страны от ядерного оружия был ошибкой

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласился с утверждением, что отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности угрожал, что Будапештский меморандум 1994 года будет признан Киевом недействительным, если Украина не получит гарантии безопасности. По Будапештскому меморандуму, подписанному 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.
В ходе интервью американскому телеканалу CBS Кулебе был задан вопрос, считает ли он, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия, а само это решение было ошибкой.
"Да", — кратко ответил Кулеба.
При этом он отметил, что США "частично" обязаны Украине.
"Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины", — добавил глава МИД Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 13:48
Зеленский решил создать ядерную бомбу
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийСШАРоссияВеликобританияМИД УкраиныВашингтон
 
 
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