https://ria.ru/20220221/obstrely-1774162836.html

ДНР: ВСУ выпустили по территории республики более 485 боеприпасов

ДНР: ВСУ выпустили по территории республики более 485 боеприпасов - РИА Новости, 21.02.2022

ДНР: ВСУ выпустили по территории республики более 485 боеприпасов

Украинские силовики в течение понедельника выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 485 различных боеприпасов, под... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:42

2022-02-21T19:42

2022-02-21T19:43

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение понедельника выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 485 различных боеприпасов, под обстрелы попали районы 24 населённых пунктов республики, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР."С начала суток противник 37 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики. Из них 32 раза с применением 122-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых миномётов, выпустив 392 снаряда и мины. Также применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 485 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 24 населённых пунктов республики", - сказал представитель ведомства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, киев