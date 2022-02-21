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Киев за последние два дня 107 раз обстрелял ДНР и ЛНР, заявил Шойгу
Киев за последние два дня 107 раз обстрелял ДНР и ЛНР, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.02.2022
Киев за последние два дня 107 раз обстрелял ДНР и ЛНР, заявил Шойгу
Вооруженные силы Украины 19-20 февраля 107 раз обстреляли самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, в том числе 70 раз - из тяжелых... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:56
2022-02-21T17:56
2022-02-21T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины 19-20 февраля 107 раз обстреляли самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, в том числе 70 раз - из тяжелых вооружений, заявил в понедельник в ходе заседания Совбеза РФ министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу."Если говорить об оценке того, что происходит сегодня, то 19-20 февраля – более 107 обстрелов, более 70 из них – это тяжелые вооружения, 122-миллиметровые орудия, минометы", - сказал он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, сергей шойгу, украина
Киев за последние два дня 107 раз обстрелял ДНР и ЛНР, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: Киев за последние два дня 107 раз обстрелял ДНР и ЛНР