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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/obstrel-1774130448.html
Киев за последние два дня 107 раз обстрелял ДНР и ЛНР, заявил Шойгу
Киев за последние два дня 107 раз обстрелял ДНР и ЛНР, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.02.2022
Киев за последние два дня 107 раз обстрелял ДНР и ЛНР, заявил Шойгу
Вооруженные силы Украины 19-20 февраля 107 раз обстреляли самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, в том числе 70 раз - из тяжелых... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:56
2022-02-21T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины 19-20 февраля 107 раз обстреляли самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, в том числе 70 раз - из тяжелых вооружений, заявил в понедельник в ходе заседания Совбеза РФ министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу."Если говорить об оценке того, что происходит сегодня, то 19-20 февраля – более 107 обстрелов, более 70 из них – это тяжелые вооружения, 122-миллиметровые орудия, минометы", - сказал он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Маркова
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в мире, донбасс, сергей шойгу, украина
17:56 21.02.2022
 
Киев за последние два дня 107 раз обстрелял ДНР и ЛНР, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: Киев за последние два дня 107 раз обстрелял ДНР и ЛНР

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины 19-20 февраля 107 раз обстреляли самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, в том числе 70 раз - из тяжелых вооружений, заявил в понедельник в ходе заседания Совбеза РФ министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Если говорить об оценке того, что происходит сегодня, то 19-20 февраля – более 107 обстрелов, более 70 из них – это тяжелые вооружения, 122-миллиметровые орудия, минометы", - сказал он.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСергей ШойгуУкраина
 
 
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