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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20220221/obrazovanie-1774105886.html
Кравцов поблагодарил комиссию Госсовета за решение проблем образования
Кравцов поблагодарил комиссию Госсовета за решение проблем образования - РИА Новости, 21.02.2022
Кравцов поблагодарил комиссию Госсовета за решение проблем образования
Министр просвещения Сергей Кравцов поблагодарил руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", губернатора Кировской области Игоря Васильева... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:39
2022-02-21T16:39
кировская область
политика
москва
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
кировская область
игорь васильев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов поблагодарил руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", губернатора Кировской области Игоря Васильева за помощь в решении проблем системы образования, сообщает пресс-служба правительства региона.Первое в 2022 году заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", которое провел Васильев, состоялось в Москве в понедельник. В ходе заседания были подведены итоги работы за 2021 год, утверждены предстоящие планы."Глава Минпросвещения поблагодарил Васильева и участников комиссии Госсовета за плодотворное сотрудничество и помощь в выработке единых решений на основе предложений регионов. Он отметил, что комиссия и рабочие группы стали продуктивной площадкой для всестороннего рассмотрения вопросов системы образования всех уровней - от организации питания до строительства и модернизации объектов образования", - говорится в сообщении.Кравцов также выразил уверенность, что в 2022 году конструктивное сотрудничество будет продолжено. Одной из глобальных тем может стать развитие системы профессионального образования и подготовки кадров для экономики страны – министр предложил посвятить этому вопросу отдельное заседание президиума Госсовета.Отмечается, что в течение 2021 года комиссией и рабочими группами проведено 14 заседаний, и это лидирующий показатель среди других комиссий Госсовета. Подводя итоги работы комиссии, Васильев отметил, что важным этапом в 2021 году стала подготовка доклада к заседанию президиума Госсовета по вопросу "О задачах субъектов РФ в сфере общего образования", которое состоялось в августе. Он поблагодарил всех участников за активную работу и отметил, что многие предложения были одобрены президентом страны и нашли отражение в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета."На заседаниях комиссии мы много внимания уделяли задачам, поставленным перед нами президентом страны. Так, мы неоднократно поднимали вопросы сохранения и укрепления здоровья детей, в том числе организации бесплатного горячего питания. Одним из наиболее актуальных стал и вопрос реализации программы по капитальному ремонту школ. В этом году мы планируем обратить внимание на масштабное строительство школ по всей стране в рамках нацпроекта "Образование" и рассмотреть вопрос подготовки кадров для новых школ", – отметил в своем выступлении Васильев, слова которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20211222/biotekhnologii-1764987822.html
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политика, москва, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, кировская область, игорь васильев
16:39 21.02.2022
 
Кравцов поблагодарил комиссию Госсовета за решение проблем образования

Министр просвещения Кравцов поблагодарил комиссию Госсовета за решение проблем образования

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов поблагодарил руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", губернатора Кировской области Игоря Васильева за помощь в решении проблем системы образования, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первое в 2022 году заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", которое провел Васильев, состоялось в Москве в понедельник. В ходе заседания были подведены итоги работы за 2021 год, утверждены предстоящие планы.
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"Глава Минпросвещения поблагодарил Васильева и участников комиссии Госсовета за плодотворное сотрудничество и помощь в выработке единых решений на основе предложений регионов. Он отметил, что комиссия и рабочие группы стали продуктивной площадкой для всестороннего рассмотрения вопросов системы образования всех уровней - от организации питания до строительства и модернизации объектов образования", - говорится в сообщении.
Кравцов также выразил уверенность, что в 2022 году конструктивное сотрудничество будет продолжено. Одной из глобальных тем может стать развитие системы профессионального образования и подготовки кадров для экономики страны – министр предложил посвятить этому вопросу отдельное заседание президиума Госсовета.
Отмечается, что в течение 2021 года комиссией и рабочими группами проведено 14 заседаний, и это лидирующий показатель среди других комиссий Госсовета. Подводя итоги работы комиссии, Васильев отметил, что важным этапом в 2021 году стала подготовка доклада к заседанию президиума Госсовета по вопросу "О задачах субъектов РФ в сфере общего образования", которое состоялось в августе. Он поблагодарил всех участников за активную работу и отметил, что многие предложения были одобрены президентом страны и нашли отражение в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета.
"На заседаниях комиссии мы много внимания уделяли задачам, поставленным перед нами президентом страны. Так, мы неоднократно поднимали вопросы сохранения и укрепления здоровья детей, в том числе организации бесплатного горячего питания. Одним из наиболее актуальных стал и вопрос реализации программы по капитальному ремонту школ. В этом году мы планируем обратить внимание на масштабное строительство школ по всей стране в рамках нацпроекта "Образование" и рассмотреть вопрос подготовки кадров для новых школ", – отметил в своем выступлении Васильев, слова которого цитирует пресс-служба.
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Кировская областьПолитикаМоскваРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовКировская областьИгорь Васильев
 
 
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