https://ria.ru/20220221/obrazovanie-1774099121.html

В 40 муниципалитетах Тверской области создадут дополнительные "Точки роста"

В 40 муниципалитетах Тверской области создадут дополнительные "Точки роста" - РИА Новости, 21.02.2022

В 40 муниципалитетах Тверской области создадут дополнительные "Точки роста"

В этом году в 40 муниципалитетах Тверской области будут открыты дополнительные центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщает... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:12

2022-02-21T16:12

2022-02-21T16:12

тверская область

игорь руденя

общество

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762016994_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_27a6da6dc7d9300430926e68d0640f4b.jpg

ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. В этом году в 40 муниципалитетах Тверской области будут открыты дополнительные центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего в течение года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, будут созданы 90 таких центров. Вопрос рассматривался на заседании президиума областного правительства.По мнению главы региона Игоря Рудени, в каждом муниципалитете Тверской области у школьников должны быть возможности для получения дополнительного образования.По информации пресс-службы, в школах, где откроются "Точки роста", будет проведен ремонт помещений, кабинеты будут оснащены учебной мебелью, а педагоги пройдут курсы повышения квалификации и смогут проводить уроки для школьников с использованием всех научно-технических возможностей нового оборудования.В образовательные учреждения будут приобретено оборудование для занятий биологией, химией и физикой, в том числе цифровые лаборатории, микроскопы, наборы для подготовки к ОГЭ, учебная лаборатория по нейротехнологии. Кроме того, в каждую комплектацию входят образовательные конструкторы для практики блочного программирования, робот-манипулятор, комплекты по механике, мехатронике и робототехнике.Предполагается, что подготовка помещений для "Точек роста" завершится в июле, а открытие центров состоится до 1 сентября, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220201/sportshkoly-1770527827.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, общество, тверская область