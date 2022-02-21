https://ria.ru/20220221/obrazovanie-1774099121.html
В 40 муниципалитетах Тверской области создадут дополнительные "Точки роста"
В 40 муниципалитетах Тверской области создадут дополнительные "Точки роста" - РИА Новости, 21.02.2022
В 40 муниципалитетах Тверской области создадут дополнительные "Точки роста"
В этом году в 40 муниципалитетах Тверской области будут открыты дополнительные центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщает... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:12
2022-02-21T16:12
2022-02-21T16:12
тверская область
игорь руденя
общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. В этом году в 40 муниципалитетах Тверской области будут открыты дополнительные центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего в течение года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, будут созданы 90 таких центров. Вопрос рассматривался на заседании президиума областного правительства.По мнению главы региона Игоря Рудени, в каждом муниципалитете Тверской области у школьников должны быть возможности для получения дополнительного образования.По информации пресс-службы, в школах, где откроются "Точки роста", будет проведен ремонт помещений, кабинеты будут оснащены учебной мебелью, а педагоги пройдут курсы повышения квалификации и смогут проводить уроки для школьников с использованием всех научно-технических возможностей нового оборудования.В образовательные учреждения будут приобретено оборудование для занятий биологией, химией и физикой, в том числе цифровые лаборатории, микроскопы, наборы для подготовки к ОГЭ, учебная лаборатория по нейротехнологии. Кроме того, в каждую комплектацию входят образовательные конструкторы для практики блочного программирования, робот-манипулятор, комплекты по механике, мехатронике и робототехнике.Предполагается, что подготовка помещений для "Точек роста" завершится в июле, а открытие центров состоится до 1 сентября, отметили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, общество, тверская область
ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. В этом году в 40 муниципалитетах Тверской области будут открыты дополнительные центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего в течение года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, будут созданы 90 таких центров. Вопрос рассматривался на заседании президиума областного правительства.
По мнению главы региона Игоря Рудени
, в каждом муниципалитете Тверской области у школьников должны быть возможности для получения дополнительного образования.
По информации пресс-службы, в школах, где откроются "Точки роста", будет проведен ремонт помещений, кабинеты будут оснащены учебной мебелью, а педагоги пройдут курсы повышения квалификации и смогут проводить уроки для школьников с использованием всех научно-технических возможностей нового оборудования.
В образовательные учреждения будут приобретено оборудование для занятий биологией, химией и физикой, в том числе цифровые лаборатории, микроскопы, наборы для подготовки к ОГЭ, учебная лаборатория по нейротехнологии. Кроме того, в каждую комплектацию входят образовательные конструкторы для практики блочного программирования, робот-манипулятор, комплекты по механике, мехатронике и робототехнике.
Предполагается, что подготовка помещений для "Точек роста" завершится в июле, а открытие центров состоится до 1 сентября, отметили в пресс-службе.