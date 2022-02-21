https://ria.ru/20220221/obraschenie-1774178488.html
Путин выступает с обращением к россиянам
Путин выступает с обращением к россиянам - РИА Новости, 22.02.2022
Путин выступает с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступает с ТВ-обращением, оно адресовано и россиянам, и соотечественникам на Украине. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T21:41
2022-02-21T21:41
2022-02-22T08:42
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает с ТВ-обращением, оно адресовано и россиянам, и соотечественникам на Украине."Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Тема моего выступления - события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине, говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/putin-1774180778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
21:41 21.02.2022 (обновлено: 08:42 22.02.2022)
Путин выступает с обращением к россиянам
Путин выступает с обращением к россиянам
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает с ТВ-обращением, оно адресовано и россиянам, и соотечественникам на Украине.
"Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Тема моего выступления - события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине, говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.