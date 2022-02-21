https://ria.ru/20220221/obraschenie-1774178488.html

Путин выступает с обращением к россиянам

Путин выступает с обращением к россиянам - РИА Новости, 22.02.2022

Путин выступает с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступает с ТВ-обращением, оно адресовано и россиянам, и соотечественникам на Украине. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T21:41

2022-02-21T21:41

2022-02-22T08:42

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает с ТВ-обращением, оно адресовано и россиянам, и соотечественникам на Украине."Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Тема моего выступления - события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине, говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/putin-1774180778.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия