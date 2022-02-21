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Путин выступает с обращением к россиянам
Путин выступает с обращением к россиянам - РИА Новости, 22.02.2022
Путин выступает с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступает с ТВ-обращением, оно адресовано и россиянам, и соотечественникам на Украине. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T21:41
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россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает с ТВ-обращением, оно адресовано и россиянам, и соотечественникам на Украине."Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Тема моего выступления - события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине, говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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россия
21:41 21.02.2022 (обновлено: 08:42 22.02.2022)
 
Путин выступает с обращением к россиянам

Путин выступает с обращением к россиянам

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает с ТВ-обращением, оно адресовано и россиянам, и соотечественникам на Украине.
"Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Тема моего выступления - события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине, говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 21:55
Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Россия
 
 
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