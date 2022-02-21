https://ria.ru/20220221/obraschenie-1774167834.html

Путин выступит с обращением к россиянам

Путин выступит с обращением к россиянам - РИА Новости, 21.02.2022

Путин выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с видеообращением к россиянам, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:23

2022-02-21T20:23

2022-02-21T20:44

россия

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:228:2965:1896_1920x0_80_0_0_b266cfe69dbd4fc00a6f73ea126a7642.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с видеообращением к россиянам, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, где обсуждал вопрос о признании ДНР и ЛНР. Глава государства, выслушав доклады участников, заявил, что примет решение в понедельник.Ранее с такой просьбой признать независимость к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин