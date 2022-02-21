https://ria.ru/20220221/nevzorov-1774002953.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти Бориса Невзорова

Путин выразил соболезнования из-за смерти Бориса Невзорова - РИА Новости, 21.02.2022

Путин выразил соболезнования из-за смерти Бориса Невзорова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера Бориса Невзорова и отметил, что он был талантливым артистом, преданным своему любимому делу. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:00

2022-02-21T10:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера Бориса Невзорова и отметил, что он был талантливым артистом, преданным своему любимому делу."Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушёл из жизни Борис Георгиевич Невзоров – талантливый артист, творческий, увлечённый, бесконечно преданный любимому делу человек. Его яркие, самобытные работы в кино и на театральной сцене навсегда останутся в памяти зрителей разных поколений", - приводятся слова президента на сайте Кремля.Путин выразил глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким актера.Ведущий актер Малого театра Невзоров скончался в пятницу от коронавируса на 73-м году жизни.Борис Невзоров - советский и российский актёр театра и кино. Известен ролями в таких картинах, как "Говорит Москва", "Красные колокола", "Журавль в небе", "Найти и обезвредить", а также ролью в сериале "Последний министр".

https://ria.ru/20220218/nevzorov-1773696552.html

https://ria.ru/20220219/nevzorov-1773747065.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, борис невзоров, новости культуры, культура