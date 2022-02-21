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Путин наградил Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Путин наградил Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости, 21.02.2022

Путин наградил Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент России Владимир Путин наградил постпреда РФ при ООН Василия Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в реализацию... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T23:22

2022-02-21T23:22

2022-02-21T23:41

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владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил постпреда РФ при ООН Василия Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в реализацию внешнеполитического курса страны, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Небензю Василия Алексеевича - постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителя РФ в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

политика, оон, россия, владимир путин, василий небензя