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Путин наградил Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Путин наградил Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости, 21.02.2022
Путин наградил Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Президент России Владимир Путин наградил постпреда РФ при ООН Василия Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в реализацию... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:22
2022-02-21T23:41
политика
оон
россия
владимир путин
василий небензя
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил постпреда РФ при ООН Василия Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в реализацию внешнеполитического курса страны, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Небензю Василия Алексеевича - постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителя РФ в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.
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Александра Покровская
Александра Покровская
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политика, оон, россия, владимир путин, василий небензя
23:22 21.02.2022 (обновлено: 23:41 21.02.2022)
 
Путин наградил Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Путин наградил постпреда при ООН Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил постпреда РФ при ООН Василия Небензю орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в реализацию внешнеполитического курса страны, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Небензю Василия Алексеевича - постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителя РФ в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.
Опубликовано: Александра Покровская
 
ПолитикаООНРоссияВладимир ПутинВасилий Небензя
 
 
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