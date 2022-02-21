https://ria.ru/20220221/natsionalizm-1774181164.html

Компартия не думала о будущем своей утопичной фантазии, заявил Путин

Компартия не думала о будущем своей утопичной фантазии, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

Компартия не думала о будущем своей утопичной фантазии, заявил Путин

О будущем утопичной фантазии Компартия не подумала, зараза национализма ждала своего часа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T21:59

2022-02-21T21:59

2022-02-22T01:07

политика

украина

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. О будущем утопичной фантазии Компартия не подумала, зараза национализма ждала своего часа, заявил президент России Владимир Путин."И все же жаль, очень жаль, что из базовых формально-юридических основ, на которых была построена вся наша государственность, не были своевременно вычищены одиозные, утопичные, навеянные революцией, но абсолютно разрушительные для любой нормальной страны фантазии. О будущем, как это часто бывало у нас и раньше, никто не подумал", - сказал он в обращении к россиянам.Путин добавил, что лидеры компартии были, похоже, уверены, что им удалось сформировать прочную систему управления, что за счет своей политики они окончательно решили национальный вопрос."Но фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. Бацилла националистических амбиций никуда не делась", - заявил Путин.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, украина, владимир путин, россия