https://ria.ru/20220221/nato-1774069623.html

В ФРГ прокомментировали обнародованный Spiegel документ о нерасширении НАТО

В ФРГ прокомментировали обнародованный Spiegel документ о нерасширении НАТО - РИА Новости, 21.02.2022

В ФРГ прокомментировали обнародованный Spiegel документ о нерасширении НАТО

Обещания о нерасширении НАТО на восток нет в подписанных с Россией документах, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:15

2022-02-21T14:15

2022-02-21T14:45

россия

восточная европа

франция

бостонский университет

нато

der spiegel

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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Обещания о нерасширении НАТО на восток нет в подписанных с Россией документах, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Хочу еще раз констатировать, что ни в соглашении "четыре плюс два", ни в основополагающем акте НАТО-Россия не было обещаний России о нерасширении НАТО на восток. В соглашении "четыре плюс два" вообще нет упоминаний этого, и потому противоположные утверждения не соответствуют действительности. А основополагающий акт НАТО-Россия был заключен в 1997 году как раз-таки на фоне предстоявшего расширения НАТО на восток. И в нем Россия и НАТО достигли согласия, как в этом процессе могут быть учтены определенные интересы безопасности России. Мы придерживаемся этого сегодня", - заявил он на брифинге в понедельник, комментируя публикацию Spiegel.Бургер отказался оценивать документ. Представитель ведомства отметил, что министерство не является "исторической комиссией", чтобы толковать исторические документы."Я думаю, что правительственный брифинг по определению не является исторической комиссией. В МИД есть политический архив, где каждый может изучить документы, которым больше 30 лет, получить доступ к ним. Множество историков используют эти архивы. …Я не буду пытаться толковать документ тридцатилетней давности. Это не наша работа", - заявил он.Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. Документ, ранее находившийся под грифом "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя этот документ, заявил, что не считает, что альянс нарушил обещание не расширяться на восток. "НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре", - ответил Столтенберг в эфире телеканала ARD на вопрос о том, права ли Россия в своих заявлениях, что альянс нарушил свое слово. По словам Столтенберга, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в НАТО, о чем также говорится в других международных документах, которые "определяют безопасность в Европе", в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220221/napadenie-1773994936.html

https://ria.ru/20220220/sholts-1773859130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, восточная европа, франция, бостонский университет, нато, der spiegel