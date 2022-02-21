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В ФРГ прокомментировали обнародованный Spiegel документ о нерасширении НАТО
В ФРГ прокомментировали обнародованный Spiegel документ о нерасширении НАТО - РИА Новости, 21.02.2022
В ФРГ прокомментировали обнародованный Spiegel документ о нерасширении НАТО
Обещания о нерасширении НАТО на восток нет в подписанных с Россией документах, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:15
2022-02-21T14:45
россия
восточная европа
франция
бостонский университет
нато
der spiegel
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Обещания о нерасширении НАТО на восток нет в подписанных с Россией документах, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Хочу еще раз констатировать, что ни в соглашении "четыре плюс два", ни в основополагающем акте НАТО-Россия не было обещаний России о нерасширении НАТО на восток. В соглашении "четыре плюс два" вообще нет упоминаний этого, и потому противоположные утверждения не соответствуют действительности. А основополагающий акт НАТО-Россия был заключен в 1997 году как раз-таки на фоне предстоявшего расширения НАТО на восток. И в нем Россия и НАТО достигли согласия, как в этом процессе могут быть учтены определенные интересы безопасности России. Мы придерживаемся этого сегодня", - заявил он на брифинге в понедельник, комментируя публикацию Spiegel.Бургер отказался оценивать документ. Представитель ведомства отметил, что министерство не является "исторической комиссией", чтобы толковать исторические документы."Я думаю, что правительственный брифинг по определению не является исторической комиссией. В МИД есть политический архив, где каждый может изучить документы, которым больше 30 лет, получить доступ к ним. Множество историков используют эти архивы. …Я не буду пытаться толковать документ тридцатилетней давности. Это не наша работа", - заявил он.Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. Документ, ранее находившийся под грифом "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя этот документ, заявил, что не считает, что альянс нарушил обещание не расширяться на восток. "НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре", - ответил Столтенберг в эфире телеканала ARD на вопрос о том, права ли Россия в своих заявлениях, что альянс нарушил свое слово. По словам Столтенберга, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в НАТО, о чем также говорится в других международных документах, которые "определяют безопасность в Европе", в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220221/napadenie-1773994936.html
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россия
восточная европа
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россия, восточная европа, франция, бостонский университет, нато, der spiegel
14:15 21.02.2022 (обновлено: 14:45 21.02.2022)
 
В ФРГ прокомментировали обнародованный Spiegel документ о нерасширении НАТО

МИД Германии: в подписанных с Россией соглашениях нет обещаний не расширять НАТО

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Обещания о нерасширении НАТО на восток нет в подписанных с Россией документах, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Хочу еще раз констатировать, что ни в соглашении "четыре плюс два", ни в основополагающем акте НАТО-Россия не было обещаний России о нерасширении НАТО на восток. В соглашении "четыре плюс два" вообще нет упоминаний этого, и потому противоположные утверждения не соответствуют действительности. А основополагающий акт НАТО-Россия был заключен в 1997 году как раз-таки на фоне предстоявшего расширения НАТО на восток. И в нем Россия и НАТО достигли согласия, как в этом процессе могут быть учтены определенные интересы безопасности России. Мы придерживаемся этого сегодня", - заявил он на брифинге в понедельник, комментируя публикацию Spiegel.
Бургер отказался оценивать документ. Представитель ведомства отметил, что министерство не является "исторической комиссией", чтобы толковать исторические документы.
"Я думаю, что правительственный брифинг по определению не является исторической комиссией. В МИД есть политический архив, где каждый может изучить документы, которым больше 30 лет, получить доступ к ним. Множество историков используют эти архивы. …Я не буду пытаться толковать документ тридцатилетней давности. Это не наша работа", - заявил он.
Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. Документ, ранее находившийся под грифом "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя этот документ, заявил, что не считает, что альянс нарушил обещание не расширяться на восток. "НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре", - ответил Столтенберг в эфире телеканала ARD на вопрос о том, права ли Россия в своих заявлениях, что альянс нарушил свое слово. По словам Столтенберга, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в НАТО, о чем также говорится в других международных документах, которые "определяют безопасность в Европе", в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
РоссияВосточная ЕвропаФранцияБостонский университетНАТОDer Spiegel
 
 
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