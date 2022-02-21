Кулеба заявил, что большинство украинцев хотят в НАТО
Глава МИД Украины Кулеба: страна стремится в НАТО, несмотря на сигналы со стороны Запада
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Украина стремится стать членом НАТО, несмотря на сигналы со стороны ряда стран альянса, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем.
"Большинство украинцев хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Единственный сигнал, который мы посылаем миру, заключается в том, что если Украина преуспеет, а Россия отступит, это будет намного безопаснее для всего демократического мира", — сказал Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS.
Он отметил, что Украина не намерена "отказываться от амбиций" по вступлению в НАТО. По словам главы МИД Украины, ряд стран посылали сигналы о необходимости занять менее жесткую линию по этому вопросу.
Опубликовано: Никита Стома