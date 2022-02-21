https://ria.ru/20220221/nato-1773984844.html

Кулеба заявил, что большинство украинцев хотят в НАТО

Кулеба заявил, что большинство украинцев хотят в НАТО - РИА Новости, 21.02.2022

Кулеба заявил, что большинство украинцев хотят в НАТО

Украина стремится стать членом НАТО, несмотря на сигналы со стороны ряда стран альянса, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T05:24

2022-02-21T05:24

2022-02-21T05:24

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Украина стремится стать членом НАТО, несмотря на сигналы со стороны ряда стран альянса, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем.Он отметил, что Украина не намерена "отказываться от амбиций" по вступлению в НАТО. По словам главы МИД Украины, ряд стран посылали сигналы о необходимости занять менее жесткую линию по этому вопросу."Такое сообщение приходило от нескольких европейских членов НАТО", — отметил Кулеба, добавив, что США не призывали Украину отказаться от идеи вступления в альянс.

https://ria.ru/20220221/granitsy-1773976469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, олаф шольц, украина, сша, германия, мид украины, нато, дмитрий кулеба, вашингтон