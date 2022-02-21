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Кулеба заявил, что большинство украинцев хотят в НАТО
Кулеба заявил, что большинство украинцев хотят в НАТО - РИА Новости, 21.02.2022
Кулеба заявил, что большинство украинцев хотят в НАТО
Украина стремится стать членом НАТО, несмотря на сигналы со стороны ряда стран альянса, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T05:24
2022-02-21T05:24
в мире
олаф шольц
украина
сша
германия
мид украины
нато
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Украина стремится стать членом НАТО, несмотря на сигналы со стороны ряда стран альянса, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем.Он отметил, что Украина не намерена "отказываться от амбиций" по вступлению в НАТО. По словам главы МИД Украины, ряд стран посылали сигналы о необходимости занять менее жесткую линию по этому вопросу."Такое сообщение приходило от нескольких европейских членов НАТО", — отметил Кулеба, добавив, что США не призывали Украину отказаться от идеи вступления в альянс.
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в мире, олаф шольц, украина, сша, германия, мид украины, нато, дмитрий кулеба, вашингтон
05:24 21.02.2022
 
Кулеба заявил, что большинство украинцев хотят в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: страна стремится в НАТО, несмотря на сигналы со стороны Запада

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Украина стремится стать членом НАТО, несмотря на сигналы со стороны ряда стран альянса, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем.

"Большинство украинцев хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Единственный сигнал, который мы посылаем миру, заключается в том, что если Украина преуспеет, а Россия отступит, это будет намного безопаснее для всего демократического мира", — сказал Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS.

Он отметил, что Украина не намерена "отказываться от амбиций" по вступлению в НАТО. По словам главы МИД Украины, ряд стран посылали сигналы о необходимости занять менее жесткую линию по этому вопросу.
"Такое сообщение приходило от нескольких европейских членов НАТО", — отметил Кулеба, добавив, что США не призывали Украину отказаться от идеи вступления в альянс.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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В ЕС назвали справедливым требование России к НАТО
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреОлаф ШольцУкраинаСШАГерманияМИД УкраиныНАТОДмитрий КулебаВашингтон
 
 
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