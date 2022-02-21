17:59 21.02.2022 (обновлено: 18:30 21.02.2022)
Запад пытается столкнуть два славянских братских народа, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: Запад пытается столкнуть два славянских братских народа
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад пытается столкнуть два славянских, братских народа, жители Донбасса стали заложниками этого антирусского проекта, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на заседании Совбеза РФ.
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По ее словам, сколько еще можно уговаривать, объяснять, "надо принимать решение". Она также полагает, что выполнение минских договоренностей не входит в планы украинских властей - "они этого делать не хотят".
Сенатор также подчеркнула, что ни одно из решений, которые обсуждались в плане реализации минских соглашений, в том числе с участием стран-гарантов реализации договоренностей, выполнены не были. Она отметила, что "для Украины (Донбасс) - это территория, а для России - люди, русские, украинцы, неважно".
Парламентарий выразил недоумение позицией европейских гарантов исполнения минских соглашений. Вместо того, чтобы следить за урегулированием ситуации, было две попытки вооруженного захвата территории Донбасса. "А где ОБСЕ? Где гаранты?" - сказала она.
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Опубликовано: Кирилл Волков