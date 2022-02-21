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Запад пытается столкнуть два славянских братских народа, заявила Матвиенко
Запад пытается столкнуть два славянских братских народа, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.02.2022
Запад пытается столкнуть два славянских братских народа, заявила Матвиенко
Запад пытается столкнуть два славянских, братских народа, жители Донбасса стали заложниками этого антирусского проекта, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:59
2022-02-21T18:30
валентина матвиенко
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад пытается столкнуть два славянских, братских народа, жители Донбасса стали заложниками этого антирусского проекта, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на заседании Совбеза РФ."Самое страшное, Запад пытается столкнуть два славянских, братских народа, и жители ДНР и ЛНР оказались заложниками этого антирусского проекта", - сказала парламентарий.По ее словам, сколько еще можно уговаривать, объяснять, "надо принимать решение". Она также полагает, что выполнение минских договоренностей не входит в планы украинских властей - "они этого делать не хотят".Сенатор также подчеркнула, что ни одно из решений, которые обсуждались в плане реализации минских соглашений, в том числе с участием стран-гарантов реализации договоренностей, выполнены не были. Она отметила, что "для Украины (Донбасс) - это территория, а для России - люди, русские, украинцы, неважно".Парламентарий выразил недоумение позицией европейских гарантов исполнения минских соглашений. Вместо того, чтобы следить за урегулированием ситуации, было две попытки вооруженного захвата территории Донбасса. "А где ОБСЕ? Где гаранты?" - сказала она.
https://ria.ru/20210701/narod-1739417348.html
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валентина матвиенко, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:59 21.02.2022 (обновлено: 18:30 21.02.2022)
 
Запад пытается столкнуть два славянских братских народа, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: Запад пытается столкнуть два славянских братских народа

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад пытается столкнуть два славянских, братских народа, жители Донбасса стали заложниками этого антирусского проекта, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на заседании Совбеза РФ.
"Самое страшное, Запад пытается столкнуть два славянских, братских народа, и жители ДНР и ЛНР оказались заложниками этого антирусского проекта", - сказала парламентарий.
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По ее словам, сколько еще можно уговаривать, объяснять, "надо принимать решение". Она также полагает, что выполнение минских договоренностей не входит в планы украинских властей - "они этого делать не хотят".
Сенатор также подчеркнула, что ни одно из решений, которые обсуждались в плане реализации минских соглашений, в том числе с участием стран-гарантов реализации договоренностей, выполнены не были. Она отметила, что "для Украины (Донбасс) - это территория, а для России - люди, русские, украинцы, неважно".
Парламентарий выразил недоумение позицией европейских гарантов исполнения минских соглашений. Вместо того, чтобы следить за урегулированием ситуации, было две попытки вооруженного захвата территории Донбасса. "А где ОБСЕ? Где гаранты?" - сказала она.
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Валентина МатвиенкоВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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