https://ria.ru/20220221/narody-1774131646.html

Запад пытается столкнуть два славянских братских народа, заявила Матвиенко

Запад пытается столкнуть два славянских братских народа, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.02.2022

Запад пытается столкнуть два славянских братских народа, заявила Матвиенко

Запад пытается столкнуть два славянских, братских народа, жители Донбасса стали заложниками этого антирусского проекта, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:59

2022-02-21T17:59

2022-02-21T18:30

валентина матвиенко

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад пытается столкнуть два славянских, братских народа, жители Донбасса стали заложниками этого антирусского проекта, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на заседании Совбеза РФ."Самое страшное, Запад пытается столкнуть два славянских, братских народа, и жители ДНР и ЛНР оказались заложниками этого антирусского проекта", - сказала парламентарий.По ее словам, сколько еще можно уговаривать, объяснять, "надо принимать решение". Она также полагает, что выполнение минских договоренностей не входит в планы украинских властей - "они этого делать не хотят".Сенатор также подчеркнула, что ни одно из решений, которые обсуждались в плане реализации минских соглашений, в том числе с участием стран-гарантов реализации договоренностей, выполнены не были. Она отметила, что "для Украины (Донбасс) - это территория, а для России - люди, русские, украинцы, неважно".Парламентарий выразил недоумение позицией европейских гарантов исполнения минских соглашений. Вместо того, чтобы следить за урегулированием ситуации, было две попытки вооруженного захвата территории Донбасса. "А где ОБСЕ? Где гаранты?" - сказала она.

https://ria.ru/20210701/narod-1739417348.html

https://ria.ru/20210825/medvedchuk-1747253846.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр