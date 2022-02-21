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Пентагон заявил, что "вторжение" на Украину может произойти 21 февраля
Пентагон заявил, что "вторжение" на Украину может произойти 21 февраля - РИА Новости, 21.02.2022
Пентагон заявил, что "вторжение" на Украину может произойти 21 февраля
Россия может напасть на Украину в ближайшие часы, не исключено, что уже сегодня, но для дипломатии остается время, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:41
2022-02-21T18:12
в мире
ситуация в днр и лнр
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Россия может напасть на Украину в ближайшие часы, не исключено, что уже сегодня, но для дипломатии остается время, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы уже давно говорим, что российское нападение может произойти в любой день. Ну, сегодня может стать этим днем", - сказал он в интервью телеканалу CNN."Мы надеемся, что этого не произойдёт, поэтому мы продолжаем задействовать все возможные дипломатические каналы", - добавил он.Россия много раз отвергала обвинения со стороны Запада в планируемом "вторжении" на Украину, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Посол в США Анатолий Антонов назвал утверждения в СМИ о возможности вторжения "тиражируемыми вбросами". Он отметил, что ничего подобного не планируется, а слухи "являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете".В Москве настаивают, что подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
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Ольга Филиппова
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в мире, ситуация в днр и лнр, сша, украина
17:41 21.02.2022 (обновлено: 18:12 21.02.2022)
 
Пентагон заявил, что "вторжение" на Украину может произойти 21 февраля

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: "нападение" на Украину может произойти 21 февраля

© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Россия может напасть на Украину в ближайшие часы, не исключено, что уже сегодня, но для дипломатии остается время, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы уже давно говорим, что российское нападение может произойти в любой день. Ну, сегодня может стать этим днем", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
"Мы надеемся, что этого не произойдёт, поэтому мы продолжаем задействовать все возможные дипломатические каналы", - добавил он.
Россия много раз отвергала обвинения со стороны Запада в планируемом "вторжении" на Украину, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Посол в США Анатолий Антонов назвал утверждения в СМИ о возможности вторжения "тиражируемыми вбросами". Он отметил, что ничего подобного не планируется, а слухи "являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете".
В Москве настаивают, что подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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