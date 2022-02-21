17:41 21.02.2022 (обновлено: 18:12 21.02.2022)
Пентагон заявил, что "вторжение" на Украину может произойти 21 февраля
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: "нападение" на Украину может произойти 21 февраля
© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Россия может напасть на Украину в ближайшие часы, не исключено, что уже сегодня, но для дипломатии остается время, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы уже давно говорим, что российское нападение может произойти в любой день. Ну, сегодня может стать этим днем", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
"Мы надеемся, что этого не произойдёт, поэтому мы продолжаем задействовать все возможные дипломатические каналы", - добавил он.
Россия много раз отвергала обвинения со стороны Запада в планируемом "вторжении" на Украину, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Посол в США Анатолий Антонов назвал утверждения в СМИ о возможности вторжения "тиражируемыми вбросами". Он отметил, что ничего подобного не планируется, а слухи "являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете".
В Москве настаивают, что подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
14 февраля, 08:00США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова