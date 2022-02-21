Британцы устали от "вторжений" России на Украину
Читатели Daily Mail обвинили США в пропаганде вторжения России на Украину
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают эскалацию ситуации вокруг Украины.
Большинство комментаторов сошлись во мнении, что многочисленные заявления о планах России "напасть" на Украину носят пропагандистский характер и не имеют ничего общего с реальностью.
"Вся деятельность американской разведки, Белого дома, Госдепа и СМИ направлена на то, чтобы Джо Байден одержал победу на мировой арене с помощью выдуманного кризиса", — считает MAGAnomics.
"Кажется, только американцы стремятся к войне", — отметила JaneH Battersea.
"Уверяю вас, что большинство американцев не хотят войны. Мы действительно считаем, что Европе необходимо активизироваться и разобраться в происходящем", — ответил ей Dirty Squirrel.
"А западная пресса хоть иногда пишет правду?" — задался вопросом My Pointless Views.
"Россия, пожалуйста, неважно, что ты собралась сделать, но поторопись. Не хочу терпеть весь этот бред еще год", — заключил Dr John Bercow.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.
Опубликовано: Влада Икрамова