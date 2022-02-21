https://ria.ru/20220221/napadenie-1773994936.html

Британцы устали от "вторжений" России на Украину

Британцы устали от "вторжений" России на Украину - РИА Новости, 21.02.2022

Британцы устали от "вторжений" России на Украину

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают эскалацию ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:04

2022-02-21T09:04

2022-02-21T09:04

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают эскалацию ситуации вокруг Украины.Большинство комментаторов сошлись во мнении, что многочисленные заявления о планах России "напасть" на Украину носят пропагандистский характер и не имеют ничего общего с реальностью."Кажется, только американцы стремятся к войне", — отметила JaneH Battersea."Уверяю вас, что большинство американцев не хотят войны. Мы действительно считаем, что Европе необходимо активизироваться и разобраться в происходящем", — ответил ей Dirty Squirrel."А западная пресса хоть иногда пишет правду?" — задался вопросом My Pointless Views.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773962873.html

https://ria.ru/20220220/prikaz-1773960391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, россия, украина, джо байден, великобритания, сша