https://ria.ru/20220221/muzey-1773997466.html

Государственный исторический музей в Москве

Государственный исторический музей в Москве - РИА Новости, 21.02.2022

Государственный исторический музей в Москве

Государственный исторический музей в Москве – первый в России, крупнейший в СССР и РФ музей национальной истории и культуры. В нем хранятся бесценные памятники... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:24

2022-02-21T09:24

2022-02-21T09:24

справки

москва

исторический музей

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Государственный исторический музей в Москве – первый в России, крупнейший в СССР и РФ музей национальной истории и культуры. В нем хранятся бесценные памятники археологии, нумизматики, древнерусской живописи и книжности, оружие, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства.Инициаторами создания музея выступили организаторы севастопольского отдела Всероссийской Политехнической выставки, открывшейся в мае 1872 года в Москве. Один из них, полковник Николай Чепелевский, в декабре 1871 года обратился с письмом к будущему императору Александру III с ходатайством об учреждении в Москве общественного музея, в котором предполагалось собрать "заветные святыни народа, памятники и документы всего русского государства".21 февраля (9 февраля по старому стилю) 1872 года российский император Александр II принял решение о создании в Москве музея имени Его Императорского Высочества Государя наследника Цесаревича Александра Александровича. Этот день считается днем основания Государственного Исторического музея.Разработкой научной концепции музея занимались известные отечественные ученые и общественные деятели – археолог, собиратель древностей Алексей Уваров и выдающийся историк-археолог, профессор Московского университета, знаток российского быта Иван Забелин.В январе 1873 года были утверждены "Общие основания музея", в которых была сформулирована основная цель музея – "служить наглядной историей главных эпох русского государства". Первый музейный Устав, составленный Алексеем Уваровым, был утвержден императором Александром II в августе 1874 года. Он предусматривал право на организацию публичных лекций, выпуск изданий, сбор пожертвований.В августе 1875 года на Красной площади в Москве началось строительство здания музея по проекту архитектора Владимира Шервуда и инженера Анатолия Семенова. Участок земли для постройки был подарен Московской городской думой весной 1874 года. Строительство музея, продолжавшееся в течение 1875-1883 годов, велось на частные пожертвования и государственные субсидии. Построенное здание располагалось вдоль склона Боровицкого холма, у основания которого протекала заключенная в 1818 году в трубу река Неглинная. Его стены выложены из красного обожженного кирпича, как и стены Кремля. Над зданием музея поднялись башни, напоминающие кремлевские, а декор фасадов использует мотивы стоящего напротив собора Василия Блаженного (или Покровского собора). Планировка залов подчинена логике экспозиционного показа важнейших этапов исторического развития России. Парадные сени предваряют знакомство с экспозицией. Карнизы, наличники, мозаика пола экспозиционных залов стилистически воспроизводят детали архитектурно-художественного убранства представляемых эпох. Оформление залов выполнено Александром Поповым, Николаем Никитиным, Петром Бойцовым и другими, орнаментальные росписи и исторические монументальные панно написаны Виктором Васнецовым, Генрихом Семирадским, Иваном Айвазовским и другими известными художниками.Начало музейной коллекции положили материалы исторического и севастопольского отделов Политехнической выставки 1872 года в Москве.В мае 1881 года музей был передан в ведение министерства финансов, приобрел статус правительственного учреждения и получил новое титульное название – Императорский Российский Исторический музей. Почетным председателем был назначен младший брат императора – великий князь Сергей Александрович, товарищем председателя, то есть фактическим директором, стал Алексей Уваров. В 1882 году музей был передан в ведение Министерства народного просвещения.8 июня (27 мая по старому стилю) 1883 года император Александр III с императрицей во время коронационных торжеств посетили готовый к открытию новый музей, а 14 июня (2 июня по старому стилю) он был открыт для широкой публики. Первая экспозиция (11 залов из запроектированных 43) охватывала период с древнейших времен до XII века (свыше трех тысяч экспонатов). Дальнейшая отделка помещений музея была продолжена, но из-за ограниченных финансов шла медленно и прерывалась на годы. До 1917 года открылось еще пять залов (экспозиция была доведена до конца XVI века).В 1889 года в музее открылась аудитория для лекций и заседаний ученых обществ. С 1895 года он стал именоваться Императорский российский исторический музей имени императора Александра III.Средства Исторического музея составлялись из пожертвований, доходов от публичных лекций и изданий, а также от входной платы. Первоначально главным источником формирования фондов музея была передача в дар крупных собраний и отдельных предметов от государственных, общественных, научных и образовательных учреждений и организаций, а также от частных лиц (всего в списках дарителей музея к началу 1917 года было свыше 900 человек). Московская городская Дума подарила ему Голицынскую и Чертковскую библиотеки с множеством уникальных рукописей. Крупные дары поступали от знатных семейств – Голицыных, Уваровых, Бобринских, Кропоткиных, Оболенских, Олсуфьевых, Щербатовых. Особое внимание уделяли музею меценаты из купеческих фамилий – Бахрушины, Бурылины, Грачевы, Постниковы, Сапожниковы. Свыше 300 тысяч предметов, в том числе произведения иконописи, русской живописи XVIII–XIX веков, лицевого шитья, древних рукописей, всех видов прикладного искусства, подарил музею Петр Щукин. Коллекции охотничьего оружия и пистолетов передал предводитель Нижегородского дворянства Александр Катуар де Бионкур, рукописей и книг – ярославский купец Иван Вахрамеев, художественных произведений – Павел Дашков. Также фонды музея расширялись благодаря экспедиционным находкам и закупкам.Благодаря энтузиазму сотрудников и общественной поддержке музея его коллекции быстро росли. Уже в начале ХХ века музей стал испытывать трудности для хранения памятников. Его председатель ходатайствовал о передаче музею комплекса зданий губернского правления, но начавшаяся Первая мировая война (1914-1918), а затем революция не позволили реализовать эти планы. В годы Первой мировой войны в залах хранились исторические реликвии, эвакуированные из западных губерний России. В связи с этим экспозиция музея оказалась недоступной для посетителей.С ноября 1917 года музей стал называться Государственным Российским историческим музеем, в феврале 1921 года был переименован в Государственный исторический музей (ГИМ). Экспозиция музея была доведена до установления советской власти.В 1920-1930-е годы его фонды значительно увеличились за счет переданных коллекций из Государственного музейного фонда и расформированных музеев ("Старая Москва", Румянцевский музей, Военно-исторический музей и др.), национализированных частных коллекций, архивов и имущества закрытых советской властью монастырей. Для комплектования фондов музей в начале 1920-х – начале 2000-х годов провел свыше 700 археологических и около 250 историко-бытовых экспедиций. В Великую Отечественную войну (1941-1945) сотрудники музея на местах сражений и у участников боевых действий собрали свыше 12 тысяч музейных предметов.В результате преобразования в 1990 году музей стал Объединением "Государственный Исторический музей", в 1994 году ему было возвращено прежнее название.В 1990 году здание Исторического музея вошло в список всемирного наследия ЮНЕСКО как неотъемлемая часть ансамбля Красной площади.Указом президента РФ от 18 декабря 1991 года музей был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России. В 1993 году в связи с ликвидацией Центрального музея В.И. Ленина его коллекции были переданы в Исторический музей.С 1994 года Государственный исторический музей является научно-методическим центром для исторических и краеведческих музеев РФ, координирующим исследовательскую, экспозиционную, фондовую, просветительную деятельность этих музеев.В основном здании Государственного исторического музея с 1986 года и по 2002 год проводился капитальный ремонт с элементами реставрации и реконструкции. Были проведены инженерно-технические работы по приспособлению здания к современным требованиям музейного хранения и экспонирования. В 1997 году в отреставрированных залах открылась первая очередь новой экспозиции, от каменного века до древнерусского государства. В 2006 году она была полностью завершена.В музее на двух этажах в 39 залах представлена история России с древнейших времен до начала XX века. Экспозиция начинается на втором этаже, который посвящен первобытному обществу, Древней Руси, раздробленности, борьбе с иноземными захватчиками, объединению России, культуре, освоению Сибири. На третьем этаже показана Россия, начиная с эпохи Петра I: политика, культура, экономика Российской империи.В залах представлено большое число экранов, мониторов, которые демонстрируют предметы, не вошедшие в экспозицию или то, что не может увидеть посетитель – например, на мониторе можно перелистать страницы книги, лежащей в витрине.В начале 2000-х годов Историческому музею были переданы соседние здания бывшей Московской городской Думы, Монетного двора и Никольских торговых рядов в целях освобождения ансамбля Новодевичьего монастыря и Крутицкого Патриаршего подворья от коллекций и служб музея. В этих пространствах были открыты новые выставочные залы, Музей Отечественной войны 1812 года и Артиллерийский дворик.Сегодня коллекции музея насчитывают около пяти миллионов музейных предметов и около 15 миллионов листов документальных материалов, что составляет двенадцатую часть от общего музейного фонда Российской Федерации.Государственный исторический музей обладает уникальными сокровищами, которых нет даже в Оружейной палате, – артефактами скифов, готов, гуннов; из предметов советского периода – это простреленное пальто Ленина и личные вещи Сталина.В практике работы музея помимо показа постоянной экспозиции – организация временных тематических выставок. В нем проводятся экскурсии, читаются лекции. В музее работают детские исторические и художественные кружки и клубы, Научное общество учащихся ГИМ, семейный клуб "Наш дом – музей", кукольный исторический театр.В регионы России регулярно отправляются выставки на основе богатейшего фондового собрания ГИМ. Ежегодно региональные музеи и культурные центры страны принимают от 40 до 60 выставок из Исторического музея.В комплекс Государственного исторического музея входят: Покровский собор и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, Музей Отечественной войны 1812 года, Палаты бояр Романовых на Варварке (Зарядье) и царская усадьба "Измайлово". В 2020 году был открыт первый региональный филиал Исторического музея в Туле. Директор Государственного исторического музея – Алексей Левыкин.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

справки, москва, исторический музей