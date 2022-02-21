https://ria.ru/20220221/moskva-1774033471.html

Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве

Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве - РИА Новости, 21.02.2022

Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве

Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:08

2022-02-21T12:08

2022-02-21T12:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в понедельник в городе ноль - плюс 2, небольшие осадки."Городские службы продолжают работы по ворошению и вывозу снега с дворовых территорий и мест временного складирования. Продолжается дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220221/fonari-1773997387.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мосводосток, городское хозяйство москвы, москва