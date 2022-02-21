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Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве
Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве - РИА Новости, 21.02.2022
Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве
Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:08
2022-02-21T12:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в понедельник в городе ноль - плюс 2, небольшие осадки."Городские службы продолжают работы по ворошению и вывозу снега с дворовых территорий и мест временного складирования. Продолжается дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - говорится в сообщении.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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мосводосток, городское хозяйство москвы, москва
12:08 21.02.2022
 

Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в понедельник в городе ноль - плюс 2, небольшие осадки.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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"Городские службы продолжают работы по ворошению и вывозу снега с дворовых территорий и мест временного складирования. Продолжается дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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