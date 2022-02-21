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Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве
Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве - РИА Новости, 21.02.2022
Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве
Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:08
2022-02-21T12:08
2022-02-21T12:08
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мосводосток
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вывоз снега и очистка ливнестоков продолжается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в понедельник в городе ноль - плюс 2, небольшие осадки."Городские службы продолжают работы по ворошению и вывозу снега с дворовых территорий и мест временного складирования. Продолжается дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, городское хозяйство москвы, москва