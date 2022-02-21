https://ria.ru/20220221/moshennichestvo-1773985742.html

Россиян предупредили об активизации мошенников перед праздниками

Россиян предупредили об активизации мошенников перед праздниками - РИА Новости, 21.02.2022

Россиян предупредили об активизации мошенников перед праздниками

Сетевые мошенники традиционно активизируются перед праздниками, в том числе перед 23 февраля и 8 марта, рассылая вредоносные промокоды от имени популярных... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T06:06

2022-02-21T06:06

2022-02-21T06:17

общество

технологии

мошенничество

москва

россия

петр куценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сетевые мошенники традиционно активизируются перед праздниками, в том числе перед 23 февраля и 8 марта, рассылая вредоносные промокоды от имени популярных онлайн-магазинов и брендов, рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко.Промокод поступает в виде pdf-файла с сертификатом, а заражение устройства происходит, когда жертва открывает файл, пояснил эксперт.По его словам, за последнюю неделю возросла активность злоумышленников, распространяющих вредоносное ПО под видом открыток ко Дню святого Валентина. Куценко прогнозирует, что в ближайшее время мошенники увеличат количество интернет-атак в связи с 23 февраля и 8 марта.Чтобы обезопасить себя от вирусов, эксперт советует внимательно следить, от кого приходят сообщения: если пользователь не подписан на рассылку от бренда, едва ли он может получить от него письмо. Кроме того, необходимо тщательно проверять отправителей — если домен электронного адреса вызывает подозрения, лучше не открывать письмо."Проверить корректность домена можно на официальном сайте компании, перейдя по ссылке из поисковой системы", — напомнил Куценко.

https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773044021.html

https://ria.ru/20220215/karta-1772814752.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, технологии, мошенничество, москва, россия, петр куценко