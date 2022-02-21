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Россиян предупредили об активизации мошенников перед праздниками
Россиян предупредили об активизации мошенников перед праздниками - РИА Новости, 21.02.2022
Россиян предупредили об активизации мошенников перед праздниками
Сетевые мошенники традиционно активизируются перед праздниками, в том числе перед 23 февраля и 8 марта, рассылая вредоносные промокоды от имени популярных... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T06:06
2022-02-21T06:17
общество
технологии
мошенничество
москва
россия
петр куценко
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сетевые мошенники традиционно активизируются перед праздниками, в том числе перед 23 февраля и 8 марта, рассылая вредоносные промокоды от имени популярных онлайн-магазинов и брендов, рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко.Промокод поступает в виде pdf-файла с сертификатом, а заражение устройства происходит, когда жертва открывает файл, пояснил эксперт.По его словам, за последнюю неделю возросла активность злоумышленников, распространяющих вредоносное ПО под видом открыток ко Дню святого Валентина. Куценко прогнозирует, что в ближайшее время мошенники увеличат количество интернет-атак в связи с 23 февраля и 8 марта.Чтобы обезопасить себя от вирусов, эксперт советует внимательно следить, от кого приходят сообщения: если пользователь не подписан на рассылку от бренда, едва ли он может получить от него письмо. Кроме того, необходимо тщательно проверять отправителей — если домен электронного адреса вызывает подозрения, лучше не открывать письмо."Проверить корректность домена можно на официальном сайте компании, перейдя по ссылке из поисковой системы", — напомнил Куценко.
https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773044021.html
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общество, технологии, мошенничество, москва, россия, петр куценко
06:06 21.02.2022 (обновлено: 06:17 21.02.2022)
 
Россиян предупредили об активизации мошенников перед праздниками

Эксперт Куценко: мошенники рассылают вредоносные промокоды под видом акций магазинов

© Depositphotos / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сетевые мошенники традиционно активизируются перед праздниками, в том числе перед 23 февраля и 8 марта, рассылая вредоносные промокоды от имени популярных онлайн-магазинов и брендов, рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко.

"Многие популярные онлайн-магазины и бренды используют праздники, чтобы напомнить покупателям о себе, сделать выгодное предложение, подарить промокод в честь праздника и др. Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции", — рассказал Куценко.

Промокод поступает в виде pdf-файла с сертификатом, а заражение устройства происходит, когда жертва открывает файл, пояснил эксперт.
По его словам, за последнюю неделю возросла активность злоумышленников, распространяющих вредоносное ПО под видом открыток ко Дню святого Валентина. Куценко прогнозирует, что в ближайшее время мошенники увеличат количество интернет-атак в связи с 23 февраля и 8 марта.
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Чтобы обезопасить себя от вирусов, эксперт советует внимательно следить, от кого приходят сообщения: если пользователь не подписан на рассылку от бренда, едва ли он может получить от него письмо. Кроме того, необходимо тщательно проверять отправителей — если домен электронного адреса вызывает подозрения, лучше не открывать письмо.
"Проверить корректность домена можно на официальном сайте компании, перейдя по ссылке из поисковой системы", — напомнил Куценко.
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Опубликовано: Никита Стома
 
ОбществоТехнологииМошенничествоМоскваРоссияПетр Куценко
 
 
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