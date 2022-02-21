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В подмосковных библиотеках насыщенно проведут День защитника Отечества
В подмосковных библиотеках насыщенно проведут День защитника Отечества - РИА Новости, 21.02.2022
В подмосковных библиотеках насыщенно проведут День защитника Отечества
В Московской области в 52 библиотеках в разных городских округах запланировано более 900 мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, говорится на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:34
2022-02-21T16:34
2022-02-21T16:34
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Московской области в 52 библиотеках в разных городских округах запланировано более 900 мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, говорится на сайте регионального правительства с ссылкой на пресс-службу Минкульта Подмосковья.Среди мероприятий: тематические мастер-классы, квизы, спортивно-развлекательные программы, патриотический слёт и разнообразные конкурсные программы, добавили в публикации.Вместе с этим мероприятия пройдут и около Главного храма Вооруженных Сил РФ в Подмосковье, говорится на сайте регионального правительства с ссылкой на Комитет по туризму Подмосковья.В течение дня на сцене у Главного катка Московской области пройдут выступления от творческих коллективов, а вечером небо озарится салютом, добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), москва, россия, общество, день защитника отечества
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Московской области в 52 библиотеках в разных городских округах запланировано более 900 мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, говорится на сайте регионального правительства с ссылкой на пресс-службу Минкульта Подмосковья.
"В библиотеках 52 городских округов Московской области ко Дню защитника Отечества запланировано свыше 900 мероприятий в очном формате, на которых ожидается более 20 тысяч человек", - сказано в сообщении.
Среди мероприятий: тематические мастер-классы, квизы, спортивно-развлекательные программы, патриотический слёт и разнообразные конкурсные программы, добавили в публикации.
Вместе с этим мероприятия пройдут и около Главного храма Вооруженных Сил РФ
в Подмосковье
, говорится на сайте регионального правительства с ссылкой на Комитет по туризму Подмосковья.
"В программе праздника состоятся интерактивные и анимационные программы, выставка образцов современной техники, военно-историческая реконструкция, посвященная битве под Москвой
в начале 1942 года, аттракцион "Танкодром", катания на хаски и многое другое. Все желающие смогут сфотографироваться с участниками исторической реконструкции и побывать на месте импровизированного сражения", - сказано в сообщении.
В течение дня на сцене у Главного катка Московской области пройдут выступления от творческих коллективов, а вечером небо озарится салютом, добавили в пресс-службе.