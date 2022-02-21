https://ria.ru/20220221/meropriyatiya-1774104172.html

В подмосковных библиотеках насыщенно проведут День защитника Отечества

В подмосковных библиотеках насыщенно проведут День защитника Отечества - РИА Новости, 21.02.2022

В подмосковных библиотеках насыщенно проведут День защитника Отечества

В Московской области в 52 библиотеках в разных городских округах запланировано более 900 мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, говорится на... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:34

2022-02-21T16:34

2022-02-21T16:34

новости подмосковья

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день защитника отечества

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Московской области в 52 библиотеках в разных городских округах запланировано более 900 мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, говорится на сайте регионального правительства с ссылкой на пресс-службу Минкульта Подмосковья.Среди мероприятий: тематические мастер-классы, квизы, спортивно-развлекательные программы, патриотический слёт и разнообразные конкурсные программы, добавили в публикации.Вместе с этим мероприятия пройдут и около Главного храма Вооруженных Сил РФ в Подмосковье, говорится на сайте регионального правительства с ссылкой на Комитет по туризму Подмосковья.В течение дня на сцене у Главного катка Московской области пройдут выступления от творческих коллективов, а вечером небо озарится салютом, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220218/parad-1773550226.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), москва, россия, общество, день защитника отечества