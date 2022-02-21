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В центре Луганска прогремел еще один взрыв
В центре Луганска прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 21.02.2022
В центре Луганска прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв был слышен из центра Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:47
2022-02-21T21:47
2022-02-21T21:53
луганск
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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луганская область
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ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Еще один взрыв был слышен из центра Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Место взрыва пока не известно. В центре Луганска сейчас практически нет ни людей, ни машин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, в мире, луганская народная республика, луганская область, украина, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс
21:47 21.02.2022 (обновлено: 21:53 21.02.2022)
В центре Луганска прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв был слышен из центра Луганска