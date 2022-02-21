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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/lugansk-1774179651.html
В центре Луганска прогремел еще один взрыв
В центре Луганска прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 21.02.2022
В центре Луганска прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв был слышен из центра Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:47
2022-02-21T21:53
луганск
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
луганская область
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Еще один взрыв был слышен из центра Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Место взрыва пока не известно. В центре Луганска сейчас практически нет ни людей, ни машин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
луганск
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Владимир Лаврентьев
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луганск, в мире, луганская народная республика, луганская область, украина, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс
21:47 21.02.2022 (обновлено: 21:53 21.02.2022)
 
В центре Луганска прогремел еще один взрыв

Еще один взрыв был слышен из центра Луганска

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВооруженные люди в Луганске
Вооруженные люди в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вооруженные люди в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Еще один взрыв был слышен из центра Луганска, передает корреспондент РИА Новости.
Место взрыва пока не известно. В центре Луганска сейчас практически нет ни людей, ни машин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганскВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонбасс
 
 
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