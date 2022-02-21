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В центре Луганска прогремел еще один взрыв

В центре Луганска прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 21.02.2022

В центре Луганска прогремел еще один взрыв

Еще один взрыв был слышен из центра Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Еще один взрыв был слышен из центра Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Место взрыва пока не известно. В центре Луганска сейчас практически нет ни людей, ни машин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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