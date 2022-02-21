https://ria.ru/20220221/lnr-1774111608.html
ЛНР удалось избежать катастрофы благодаря России, заявил Пасечник
ЛНР удалось избежать катастрофы благодаря России, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2022
ЛНР удалось избежать катастрофы благодаря России, заявил Пасечник
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что республике удалось избежать гуманитарной катастрофы только благодаря России. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:00
2022-02-21T17:00
2022-02-21T17:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что республике удалось избежать гуманитарной катастрофы только благодаря России."Нас оставляли без воды и света, ввели в отношении наших предприятий экономическую блокаду, и только благодаря помощи России нас не постигла гуманитарная катастрофа", - сказал он в обращении, транслировавшемся на телеканале "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник
ЛНР удалось избежать катастрофы благодаря России, заявил Пасечник
Пасечник: ЛНР удалось избежать гуманитарной катастрофы только благодаря помощи России