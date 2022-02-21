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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/lnr-1774111608.html
ЛНР удалось избежать катастрофы благодаря России, заявил Пасечник
ЛНР удалось избежать катастрофы благодаря России, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2022
ЛНР удалось избежать катастрофы благодаря России, заявил Пасечник
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что республике удалось избежать гуманитарной катастрофы только благодаря России. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:00
2022-02-21T17:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что республике удалось избежать гуманитарной катастрофы только благодаря России."Нас оставляли без воды и света, ввели в отношении наших предприятий экономическую блокаду, и только благодаря помощи России нас не постигла гуманитарная катастрофа", - сказал он в обращении, транслировавшемся на телеканале "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник
17:00 21.02.2022
 
ЛНР удалось избежать катастрофы благодаря России, заявил Пасечник

Пасечник: ЛНР удалось избежать гуманитарной катастрофы только благодаря помощи России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что республике удалось избежать гуманитарной катастрофы только благодаря России.
"Нас оставляли без воды и света, ввели в отношении наших предприятий экономическую блокаду, и только благодаря помощи России нас не постигла гуманитарная катастрофа", - сказал он в обращении, транслировавшемся на телеканале "Россия 24".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:54
Действия Запада ведут к признанию ДНР и ЛНР, считает депутат Госдумы
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид Пасечник
 
 
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