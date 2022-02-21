https://ria.ru/20220221/lnr-1774107064.html

Пасечник заявил о подготовке полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс

Пасечник заявил о подготовке полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс - РИА Новости, 21.02.2022

Пасечник заявил о подготовке полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о наличии информации о подготовке Киевом к полномасштабному наступлению на... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:44

2022-02-21T16:44

2022-02-21T16:52

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

денис пушилин

донецкая народная республика

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о наличии информации о подготовке Киевом к полномасштабному наступлению на Донбасс.“Имеющаяся информация свидетельствует о подготовке киевского режима к полномасштабным наступательным действиям”, - сказал он в обращении, транслировавшемся на телеканале “Россия 24”.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир зеленский