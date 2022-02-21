https://ria.ru/20220221/lnr-1774107064.html
Пасечник заявил о подготовке полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс
Пасечник заявил о подготовке полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс - РИА Новости, 21.02.2022
Пасечник заявил о подготовке полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о наличии информации о подготовке Киевом к полномасштабному наступлению на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:44
2022-02-21T16:44
2022-02-21T16:52
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
денис пушилин
донецкая народная республика
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о наличии информации о подготовке Киевом к полномасштабному наступлению на Донбасс.“Имеющаяся информация свидетельствует о подготовке киевского режима к полномасштабным наступательным действиям”, - сказал он в обращении, транслировавшемся на телеканале “Россия 24”.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир зеленский
16:44 21.02.2022 (обновлено: 16:52 21.02.2022)
Пасечник заявил о подготовке полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс
Пасечник: есть информация о подготовке Киевом полномасштабного наступления на Донбасс