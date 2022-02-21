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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220221/kurs-1774110864.html
Курс доллара превысил 79 рублей
Курс доллара превысил 79 рублей - РИА Новости, 21.02.2022
Курс доллара превысил 79 рублей
Курс рубля усилил снижение после просьбы глав ДНР и ЛНР признать независимость республик, доллар подскакивал выше 79 рублей, впервые с 27 января, следует из... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:56
2022-02-21T17:04
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
денис пушилин
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
динамика курсов валют
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение после просьбы глав ДНР и ЛНР признать независимость республик, доллар подскакивал выше 79 рублей, впервые с 27 января, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.54 мск понедельника растёт на 1,91 рубля, до 79,21 рубля, курс евро – на 2,12 рубля, 89,67 рубля.Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. Глава ЛНР вслед за коллегой из ДНР попросил Путина признать независимость своей республики.До этих сообщений рубль терял к доллару и евро порядка 1,8%.
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россия, экономика, денис пушилин, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, динамика курсов валют, доллар, евро, московская биржа, рубль
16:56 21.02.2022 (обновлено: 17:04 21.02.2022)
 
Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара подскочил выше 79 рублей впервые с 27 января

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение после просьбы глав ДНР и ЛНР признать независимость республик, доллар подскакивал выше 79 рублей, впервые с 27 января, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.54 мск понедельника растёт на 1,91 рубля, до 79,21 рубля, курс евро – на 2,12 рубля, 89,67 рубля.
Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. Глава ЛНР вслед за коллегой из ДНР попросил Путина признать независимость своей республики.
До этих сообщений рубль терял к доллару и евро порядка 1,8%.
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Названа валюта, которая в 2022 году может стать надежнее доллара
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЭкономикаДенис ПушилинВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДинамика курсов валютДолларевроМосковская биржаРубль
 
 
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