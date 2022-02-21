https://ria.ru/20220221/kurs-1774110864.html
Курс доллара превысил 79 рублей
Курс доллара превысил 79 рублей - РИА Новости, 21.02.2022
Курс доллара превысил 79 рублей
Курс рубля усилил снижение после просьбы глав ДНР и ЛНР признать независимость республик, доллар подскакивал выше 79 рублей, впервые с 27 января, следует из... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:56
2022-02-21T16:56
2022-02-21T17:04
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
денис пушилин
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
динамика курсов валют
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение после просьбы глав ДНР и ЛНР признать независимость республик, доллар подскакивал выше 79 рублей, впервые с 27 января, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.54 мск понедельника растёт на 1,91 рубля, до 79,21 рубля, курс евро – на 2,12 рубля, 89,67 рубля.Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. Глава ЛНР вслед за коллегой из ДНР попросил Путина признать независимость своей республики.До этих сообщений рубль терял к доллару и евро порядка 1,8%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, денис пушилин, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, динамика курсов валют, доллар, евро, московская биржа, рубль
16:56 21.02.2022 (обновлено: 17:04 21.02.2022)
Курс доллара превысил 79 рублей
Курс доллара подскочил выше 79 рублей впервые с 27 января