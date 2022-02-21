https://ria.ru/20220221/kurs-1774047701.html

Официальный курс евро на вторник вырос на 1,19 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 1,19 рубля - РИА Новости, 21.02.2022

Официальный курс евро на вторник вырос на 1,19 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,189 рубля, до 87,3379 рубля, курс доллара - на 1,0052 рубля, до 76,7671 рубля, следует РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:57

2022-02-21T12:57

2022-02-21T12:57

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,189 рубля, до 87,3379 рубля, курс доллара - на 1,0052 рубля, до 76,7671 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,0879 рубля, составив 81,524 рубля.

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика