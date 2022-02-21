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Официальный курс евро на вторник вырос на 1,19 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 1,19 рубля - РИА Новости, 21.02.2022
Официальный курс евро на вторник вырос на 1,19 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,189 рубля, до 87,3379 рубля, курс доллара - на 1,0052 рубля, до 76,7671 рубля, следует РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:57
2022-02-21T12:57
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,189 рубля, до 87,3379 рубля, курс доллара - на 1,0052 рубля, до 76,7671 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,0879 рубля, составив 81,524 рубля.
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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экономика
12:57 21.02.2022
 
Официальный курс евро на вторник вырос на 1,19 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 1,19 рубля, до 87,34 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,189 рубля, до 87,3379 рубля, курс доллара - на 1,0052 рубля, до 76,7671 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,0879 рубля, составив 81,524 рубля.
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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