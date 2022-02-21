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Запад хочет вернуться на 2000 лет назад, чтобы победить Россию
В Польше рассказали, как Россия победила Запад - РИА Новости, 21.02.2022
Запад хочет вернуться на 2000 лет назад, чтобы победить Россию
Советник президента Польши Анджея Дуды Анджей Зыбертович в беседе с Radio Maryja дал оценку культурному развитию Запада и пришел к выводу, что Европа и США... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:51
2022-02-21T16:41
в мире
россия
европа
нато
сша
польша
анджей дуда
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Советник президента Польши Анджея Дуды Анджей Зыбертович в беседе с Radio Maryja дал оценку культурному развитию Запада и пришел к выводу, что Европа и США глобально проигрывают России именно из-за этого параметра."Запад дезориентирован в моральном и интеллектуальном плане &lt;…&gt;. Возможно, сама светская либеральная демократия с этими кризисами, которые мы переживаем, справиться не способна", — сказал он.Зыбертович уверен, что именно это и есть причина, по которой Россия игнорирует коллективные западные силы, которые "перевешивают ее собственные".Также советник польского лидера не обошелся без антироссийской риторики и посетовал, что президент России якобы "играет" с Европой и НАТО, а те, в свою очередь, могли бы ответить, если бы не "утрата духовных ориентиров, морального компаса и культурных ценностей", которые были, по его словам, "козырями" Запада на протяжении почти двух тысячелетий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/es-1773984616.html
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в мире, россия, европа, нато, сша, польша, анджей дуда
15:51 21.02.2022 (обновлено: 16:41 21.02.2022)
 
В Польше рассказали, как Россия победила Запад

Советник президента Польши Зыбертович: Запад проигрывает России из-за утраты культуры

© РИА Новости / Вера Голосова / Перейти в фотобанкДевушка в шляпе статуи Свободы на фоне Нью-Йорка
Девушка в шляпе статуи Свободы на фоне Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Вера Голосова
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Девушка в шляпе статуи Свободы на фоне Нью-Йорка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Советник президента Польши Анджея Дуды Анджей Зыбертович в беседе с Radio Maryja дал оценку культурному развитию Запада и пришел к выводу, что Европа и США глобально проигрывают России именно из-за этого параметра.
"Запад дезориентирован в моральном и интеллектуальном плане <…>. Возможно, сама светская либеральная демократия с этими кризисами, которые мы переживаем, справиться не способна", — сказал он.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Зыбертович уверен, что именно это и есть причина, по которой Россия игнорирует коллективные западные силы, которые "перевешивают ее собственные".
Также советник польского лидера не обошелся без антироссийской риторики и посетовал, что президент России якобы "играет" с Европой и НАТО, а те, в свою очередь, могли бы ответить, если бы не "утрата духовных ориентиров, морального компаса и культурных ценностей", которые были, по его словам, "козырями" Запада на протяжении почти двух тысячелетий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 14:00
Россия не боится НАТО, заявила глава комитета бундестага Германии
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреРоссияЕвропаНАТОСШАПольшаАнджей Дуда
 
 
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