https://ria.ru/20220221/kultura-1774093025.html

Запад хочет вернуться на 2000 лет назад, чтобы победить Россию

В Польше рассказали, как Россия победила Запад - РИА Новости, 21.02.2022

Запад хочет вернуться на 2000 лет назад, чтобы победить Россию

Советник президента Польши Анджея Дуды Анджей Зыбертович в беседе с Radio Maryja дал оценку культурному развитию Запада и пришел к выводу, что Европа и США... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:51

2022-02-21T15:51

2022-02-21T16:41

в мире

россия

европа

нато

сша

польша

анджей дуда

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Советник президента Польши Анджея Дуды Анджей Зыбертович в беседе с Radio Maryja дал оценку культурному развитию Запада и пришел к выводу, что Европа и США глобально проигрывают России именно из-за этого параметра."Запад дезориентирован в моральном и интеллектуальном плане <…>. Возможно, сама светская либеральная демократия с этими кризисами, которые мы переживаем, справиться не способна", — сказал он.Зыбертович уверен, что именно это и есть причина, по которой Россия игнорирует коллективные западные силы, которые "перевешивают ее собственные".Также советник польского лидера не обошелся без антироссийской риторики и посетовал, что президент России якобы "играет" с Европой и НАТО, а те, в свою очередь, могли бы ответить, если бы не "утрата духовных ориентиров, морального компаса и культурных ценностей", которые были, по его словам, "козырями" Запада на протяжении почти двух тысячелетий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220221/es-1773984616.html

https://ria.ru/20220219/nato-1773768624.html

россия

европа

сша

польша

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, европа, нато, сша, польша, анджей дуда