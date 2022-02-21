Запад хочет вернуться на 2000 лет назад, чтобы победить Россию

15:51 21.02.2022 (обновлено: 16:41 21.02.2022)
В Польше рассказали, как Россия победила Запад
Советник президента Польши Зыбертович: Запад проигрывает России из-за утраты культуры
Девушка в шляпе статуи Свободы на фоне Нью-Йорка. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Советник президента Польши Анджея Дуды Анджей Зыбертович в беседе с Radio Maryja дал оценку культурному развитию Запада и пришел к выводу, что Европа и США глобально проигрывают России именно из-за этого параметра.
"Запад дезориентирован в моральном и интеллектуальном плане <…>. Возможно, сама светская либеральная демократия с этими кризисами, которые мы переживаем, справиться не способна", — сказал он.
Зыбертович уверен, что именно это и есть причина, по которой Россия игнорирует коллективные западные силы, которые "перевешивают ее собственные".
Также советник польского лидера не обошелся без антироссийской риторики и посетовал, что президент России якобы "играет" с Европой и НАТО, а те, в свою очередь, могли бы ответить, если бы не "утрата духовных ориентиров, морального компаса и культурных ценностей", которые были, по его словам, "козырями" Запада на протяжении почти двух тысячелетий.
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Опубликовано: Александра Покровская