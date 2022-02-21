https://ria.ru/20220221/krym-1774184511.html

Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки, заявил Путин

Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки, заявил Путин

Ставка в Крыму Киевом делается на радикальные ячейки, похищение граждан России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:16

2022-02-21T22:16

2022-02-21T23:02

россия

киев

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владимир путин

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ставка в Крыму Киевом делается на радикальные ячейки, похищение граждан России, заявил президент России Владимир Путин."Отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный выбор сделали - быть вместе с Россией. Этой четкой ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить. Поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на заброску диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, на похищение граждан России", - сказал он.

https://ria.ru/20220221/putin-1774179426.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, киев, в мире, владимир путин, украина