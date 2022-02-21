Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/krym-1774184511.html
Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки, заявил Путин
Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки, заявил Путин
Ставка в Крыму Киевом делается на радикальные ячейки, похищение граждан России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:16
2022-02-21T23:02
россия
киев
в мире
владимир путин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599162283_0:341:3034:2048_1920x0_80_0_0_f18d067b6b30c0f0236a8e93f4b7768e.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ставка в Крыму Киевом делается на радикальные ячейки, похищение граждан России, заявил президент России Владимир Путин."Отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный выбор сделали - быть вместе с Россией. Этой четкой ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить. Поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на заброску диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, на похищение граждан России", - сказал он.
https://ria.ru/20220221/putin-1774179426.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599162283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c2eaa125d62b8b9e25820f8a12fbf4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, в мире, владимир путин, украина
22:16 21.02.2022 (обновлено: 23:02 21.02.2022)
 
Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки, заявил Путин

Президент России Путин: Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Ленина в городе Керчь
Прохожие на улице Ленина в городе Керчь - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Прохожие на улице Ленина в городе Керчь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ставка в Крыму Киевом делается на радикальные ячейки, похищение граждан России, заявил президент России Владимир Путин.
"Отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный выбор сделали - быть вместе с Россией. Этой четкой ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить. Поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на заброску диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, на похищение граждан России", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 21:46
Путин: Хрущев зачем-то подарил Крым Украине
Опубликовано: Севастиан Котов
 
РоссияКиевВ миреВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала