https://ria.ru/20220221/krym-1774184511.html
Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки, заявил Путин
Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки, заявил Путин
Ставка в Крыму Киевом делается на радикальные ячейки, похищение граждан России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:16
2022-02-21T22:16
2022-02-21T23:02
россия
киев
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владимир путин
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ставка в Крыму Киевом делается на радикальные ячейки, похищение граждан России, заявил президент России Владимир Путин."Отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный выбор сделали - быть вместе с Россией. Этой четкой ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить. Поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на заброску диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, на похищение граждан России", - сказал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киев, в мире, владимир путин, украина
22:16 21.02.2022 (обновлено: 23:02 21.02.2022)
Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки, заявил Путин
Президент России Путин: Киев делает ставки в Крыму на радикальные ячейки