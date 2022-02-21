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Киев назначил Россию стороной конфликта на Донбассе, заявил Козак
Киев назначил Россию стороной конфликта на Донбассе, заявил Козак - РИА Новости, 21.02.2022
Киев назначил Россию стороной конфликта на Донбассе, заявил Козак
Западные страны и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию и переложить на Москву расходы на содержание региона, заявил замглавы... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:22
2022-02-21T17:33
дмитрий козак
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию и переложить на Москву расходы на содержание региона, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Делается все, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы возложить на Российскую Федерацию политическую ответственность за - в общественном сознании украинском и западном уже возложили, что это Россия сторона конфликта и что это исключительно российско-украинский конфликт. И возложить на Россию экономическую ответственность за содержание Донбасса", - сказал Козак на заседании Совбеза.
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дмитрий козак, ситуация в днр и лнр, в мире, россия
17:22 21.02.2022 (обновлено: 17:33 21.02.2022)
 
Киев назначил Россию стороной конфликта на Донбассе, заявил Козак

Козак: Запад и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию и переложить на Москву расходы на содержание региона, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Делается все, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы возложить на Российскую Федерацию политическую ответственность за - в общественном сознании украинском и западном уже возложили, что это Россия сторона конфликта и что это исключительно российско-украинский конфликт. И возложить на Россию экономическую ответственность за содержание Донбасса", - сказал Козак на заседании Совбеза.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Козак: Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять "Минск-2"
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Дмитрий КозакСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссия
 
 
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