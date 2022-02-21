https://ria.ru/20220221/kozak-1774118851.html

Киев назначил Россию стороной конфликта на Донбассе, заявил Козак

Киев назначил Россию стороной конфликта на Донбассе, заявил Козак - РИА Новости, 21.02.2022

Киев назначил Россию стороной конфликта на Донбассе, заявил Козак

Западные страны и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию и переложить на Москву расходы на содержание региона, заявил замглавы... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:22

2022-02-21T17:22

2022-02-21T17:33

дмитрий козак

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию и переложить на Москву расходы на содержание региона, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Делается все, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы возложить на Российскую Федерацию политическую ответственность за - в общественном сознании украинском и западном уже возложили, что это Россия сторона конфликта и что это исключительно российско-украинский конфликт. И возложить на Россию экономическую ответственность за содержание Донбасса", - сказал Козак на заседании Совбеза.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774121048.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий козак, ситуация в днр и лнр, в мире, россия