https://ria.ru/20220221/kozak-1774118851.html
Киев назначил Россию стороной конфликта на Донбассе, заявил Козак
Киев назначил Россию стороной конфликта на Донбассе, заявил Козак - РИА Новости, 21.02.2022
Киев назначил Россию стороной конфликта на Донбассе, заявил Козак
Западные страны и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию и переложить на Москву расходы на содержание региона, заявил замглавы... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:22
2022-02-21T17:22
2022-02-21T17:33
дмитрий козак
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию и переложить на Москву расходы на содержание региона, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Делается все, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы возложить на Российскую Федерацию политическую ответственность за - в общественном сознании украинском и западном уже возложили, что это Россия сторона конфликта и что это исключительно российско-украинский конфликт. И возложить на Россию экономическую ответственность за содержание Донбасса", - сказал Козак на заседании Совбеза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий козак, ситуация в днр и лнр, в мире, россия
17:22 21.02.2022 (обновлено: 17:33 21.02.2022)
Киев назначил Россию стороной конфликта на Донбассе, заявил Козак
Козак: Запад и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию