https://ria.ru/20220221/korruptsiya-1774186895.html

Коррупция разъела украинскую государственность, заявил Путин

Коррупция разъела украинскую государственность, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Коррупция разъела украинскую государственность, заявил Путин

Коррупция разъела украинскую государственность, радикалы при поддержке Запада воспользовались справедливым протестом людей в 2014 году и довели майдан до... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:30

2022-02-21T22:30

2022-02-21T22:30

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Коррупция разъела украинскую государственность, радикалы при поддержке Запада воспользовались справедливым протестом людей в 2014 году и довели майдан до государственного переворота, заявил президент России Владимир Путин."Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер, она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году довели майдан до государственного переворота. При этом они получали прямое содействие со стороны зарубежных государств", - сказал Путин в телеобращении."По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со стороны посольства США составляла 1 миллион долларов в день", - добавил он."Кроме того, через свое посольство США... напрямую контролируют национальное агентство по предотвращению коррупции, национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну хорошо. А результаты-то где? Коррупция как цвела пышным цветом, так и цветет пуще прежнего. В курсе ли этих управленческих методов сами украинцы? Понимают ли, что их страна находится даже не под политическим и экономическим протекторатом, а сведена до уровня колонии с марионеточным режимом", - сказал Путин в обращении к россиянам.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774186314.html

https://ria.ru/20220221/lenin-1774180098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, россия, киев, украина, владимир путин, коррупция