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Коррупция разъела украинскую государственность, заявил Путин
Коррупция разъела украинскую государственность, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Коррупция разъела украинскую государственность, заявил Путин
Коррупция разъела украинскую государственность, радикалы при поддержке Запада воспользовались справедливым протестом людей в 2014 году и довели майдан до... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:30
2022-02-21T22:30
в мире
сша
россия
киев
украина
владимир путин
коррупция
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Коррупция разъела украинскую государственность, радикалы при поддержке Запада воспользовались справедливым протестом людей в 2014 году и довели майдан до государственного переворота, заявил президент России Владимир Путин."Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер, она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году довели майдан до государственного переворота. При этом они получали прямое содействие со стороны зарубежных государств", - сказал Путин в телеобращении."По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со стороны посольства США составляла 1 миллион долларов в день", - добавил он."Кроме того, через свое посольство США... напрямую контролируют национальное агентство по предотвращению коррупции, национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну хорошо. А результаты-то где? Коррупция как цвела пышным цветом, так и цветет пуще прежнего. В курсе ли этих управленческих методов сами украинцы? Понимают ли, что их страна находится даже не под политическим и экономическим протекторатом, а сведена до уровня колонии с марионеточным режимом", - сказал Путин в обращении к россиянам.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774186314.html
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в мире, сша, россия, киев, украина, владимир путин, коррупция
22:30 21.02.2022
 
Коррупция разъела украинскую государственность, заявил Путин

Президент Путин: коррупция разъела украинскую государственность

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Коррупция разъела украинскую государственность, радикалы при поддержке Запада воспользовались справедливым протестом людей в 2014 году и довели майдан до государственного переворота, заявил президент России Владимир Путин.
"Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер, она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году довели майдан до государственного переворота. При этом они получали прямое содействие со стороны зарубежных государств", - сказал Путин в телеобращении.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, заявил Путин
"По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со стороны посольства США составляла 1 миллион долларов в день", - добавил он.
"Кроме того, через свое посольство США... напрямую контролируют национальное агентство по предотвращению коррупции, национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну хорошо. А результаты-то где? Коррупция как цвела пышным цветом, так и цветет пуще прежнего. В курсе ли этих управленческих методов сами украинцы? Понимают ли, что их страна находится даже не под политическим и экономическим протекторатом, а сведена до уровня колонии с марионеточным режимом", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Памятник В. И. Ленину у павильона No1 Центральный на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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