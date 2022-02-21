Коррупция разъела украинскую государственность, заявил Путин
Президент Путин: коррупция разъела украинскую государственность
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Коррупция разъела украинскую государственность, радикалы при поддержке Запада воспользовались справедливым протестом людей в 2014 году и довели майдан до государственного переворота, заявил президент России Владимир Путин.
"Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер, она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году довели майдан до государственного переворота. При этом они получали прямое содействие со стороны зарубежных государств", - сказал Путин в телеобращении.
"Кроме того, через свое посольство США... напрямую контролируют национальное агентство по предотвращению коррупции, национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну хорошо. А результаты-то где? Коррупция как цвела пышным цветом, так и цветет пуще прежнего. В курсе ли этих управленческих методов сами украинцы? Понимают ли, что их страна находится даже не под политическим и экономическим протекторатом, а сведена до уровня колонии с марионеточным режимом", - сказал Путин в обращении к россиянам.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев