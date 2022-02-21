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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков
В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков - РИА Новости, 21.02.2022
В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков
В Москве отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:19
2022-02-21T15:27
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Москве отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.Она добавила, что при этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%."Мы отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков", - сообщила заместитель мэра Москвы.
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Мадина Моргоева
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, москва
15:19 21.02.2022 (обновлено: 15:27 21.02.2022)
 
В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков

Заммэра Ракова: отмечается снижение заболеваемости COVID-19 среди детей в Москве

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрач-педиатр возле палаты в "красной зоне" инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19
Врач-педиатр возле палаты в красной зоне инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач-педиатр возле палаты в "красной зоне" инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Москве отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.
Она добавила, что при этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%.
"Мы отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков", - сообщила заместитель мэра Москвы.
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 14:11Сказано в эфире
Вирусолог объяснил снижение госпитализаций с COVID-19
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииМосква
 
 
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