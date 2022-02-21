https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774086017.html

В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков

В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков - РИА Новости, 21.02.2022

В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков

В Москве отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:19

2022-02-21T15:19

2022-02-21T15:27

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Москве отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.Она добавила, что при этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%."Мы отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков", - сообщила заместитель мэра Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/kovid-1774068590.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, москва