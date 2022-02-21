https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774086017.html
В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков
В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков - РИА Новости, 21.02.2022
В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков
В Москве отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:19
2022-02-21T15:19
2022-02-21T15:27
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москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Москве отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.Она добавила, что при этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%."Мы отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков", - сообщила заместитель мэра Москвы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220221/kovid-1774068590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, москва
15:19 21.02.2022 (обновлено: 15:27 21.02.2022)
В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков
Заммэра Ракова: отмечается снижение заболеваемости COVID-19 среди детей в Москве