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В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров
В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров - РИА Новости, 21.02.2022
В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров
В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:55
2022-02-21T11:55
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров, сообщает пресс-служба правительства республики."На очередном заседании Республиканского оперативного штаба принято решение об отмене проверки QR-кодов при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общественного питания. Данное ограничение снято до 1 апреля. Также увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в республике отмечается высокий уровень вакцинации. После 1 апреля власти оценят, как снятие ограничений повлияло на ход ревакцинации – в случае снижения темпов QR-коды будут возвращены. Проверка кодов остается обязательным при посещении точек общественного питания и при проведении банкетов.Власти также сняли ограничение на посещение несовершеннолетними без сопровождения взрослых торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами. До 75% увеличена заполняемость залов кинотеатров, театров, а также учреждений при организации мероприятий в рамках реализации программы "Пушкинская карта".
https://ria.ru/20220210/qr-kod-1771979847.html
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Мадина Моргоева
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, республика бурятия
11:55 21.02.2022
 
В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров

Власти Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода
Демонстрация проверки QR-кода - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров, сообщает пресс-служба правительства республики.
"На очередном заседании Республиканского оперативного штаба принято решение об отмене проверки QR-кодов при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общественного питания. Данное ограничение снято до 1 апреля. Также увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в республике отмечается высокий уровень вакцинации. После 1 апреля власти оценят, как снятие ограничений повлияло на ход ревакцинации – в случае снижения темпов QR-коды будут возвращены. Проверка кодов остается обязательным при посещении точек общественного питания и при проведении банкетов.
Власти также сняли ограничение на посещение несовершеннолетними без сопровождения взрослых торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами. До 75% увеличена заполняемость залов кинотеатров, театров, а также учреждений при организации мероприятий в рамках реализации программы "Пушкинская карта".
Смартфон с QR-кодом - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 04:09
В Институте имени Пушкина нашли замену термину "QR-код"
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииРеспублика Бурятия
 
 
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