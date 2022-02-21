https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774029196.html

В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров

В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров - РИА Новости, 21.02.2022

В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров

В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:55

2022-02-21T11:55

2022-02-21T11:55

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

коронавирус в россии

республика бурятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764290133_313:496:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ff1e20f93fe463a1cc0dfd728f1045a.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров, сообщает пресс-служба правительства республики."На очередном заседании Республиканского оперативного штаба принято решение об отмене проверки QR-кодов при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общественного питания. Данное ограничение снято до 1 апреля. Также увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в республике отмечается высокий уровень вакцинации. После 1 апреля власти оценят, как снятие ограничений повлияло на ход ревакцинации – в случае снижения темпов QR-коды будут возвращены. Проверка кодов остается обязательным при посещении точек общественного питания и при проведении банкетов.Власти также сняли ограничение на посещение несовершеннолетними без сопровождения взрослых торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами. До 75% увеличена заполняемость залов кинотеатров, театров, а также учреждений при организации мероприятий в рамках реализации программы "Пушкинская карта".

https://ria.ru/20220210/qr-kod-1771979847.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, республика бурятия