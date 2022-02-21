https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774029196.html
В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров
В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров - РИА Новости, 21.02.2022
В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров
В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:55
2022-02-21T11:55
2022-02-21T11:55
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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров, сообщает пресс-служба правительства республики."На очередном заседании Республиканского оперативного штаба принято решение об отмене проверки QR-кодов при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общественного питания. Данное ограничение снято до 1 апреля. Также увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в республике отмечается высокий уровень вакцинации. После 1 апреля власти оценят, как снятие ограничений повлияло на ход ревакцинации – в случае снижения темпов QR-коды будут возвращены. Проверка кодов остается обязательным при посещении точек общественного питания и при проведении банкетов.Власти также сняли ограничение на посещение несовершеннолетними без сопровождения взрослых торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами. До 75% увеличена заполняемость залов кинотеатров, театров, а также учреждений при организации мероприятий в рамках реализации программы "Пушкинская карта".
https://ria.ru/20220210/qr-kod-1771979847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, республика бурятия
В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров
Власти Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров
КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости.
В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров, сообщает пресс-служба
правительства республики.
"На очередном заседании Республиканского оперативного штаба принято решение об отмене проверки QR-кодов при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общественного питания. Данное ограничение снято до 1 апреля. Также увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в республике отмечается высокий уровень вакцинации. После 1 апреля власти оценят, как снятие ограничений повлияло на ход ревакцинации – в случае снижения темпов QR-коды будут возвращены. Проверка кодов остается обязательным при посещении точек общественного питания и при проведении банкетов.
Власти также сняли ограничение на посещение несовершеннолетними без сопровождения взрослых торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами. До 75% увеличена заполняемость залов кинотеатров, театров, а также учреждений при организации мероприятий в рамках реализации программы "Пушкинская карта".