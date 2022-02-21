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В России за сутки выздоровели 127 494 человека после COVID-19
В России за сутки выздоровели 127 494 человека после COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2022
В России за сутки выздоровели 127 494 человека после COVID-19
Более 127,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 13,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:33
2022-02-21T11:33
2022-02-21T11:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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коронавирусы
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 127,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 13,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 127 494 человек, или на 13,4% меньше по сравнению с 20 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки выздоровели 127 494 человека после COVID-19
В России за сутки выздоровели 127 494 человека после COVID-19, на 13,4% меньше, чем вчера