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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774023030.html
В России за сутки госпитализировали 8835 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 8835 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2022
В России за сутки госпитализировали 8835 человек с COVID-19
За минувшие сутки в России направили в больницы около девяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:32
2022-02-21T12:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы около девяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций &lt;…&gt; составило 8835 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,82 процента", — говорится в сообщении.Накануне в стационары попали 10 372 человека. Рост показателя отмечается в 31 регионе, снижение — в 53, в одном ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 152 337 (вчера было 170 699). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 522 756 человек.Умерли за сутки 735 пациентов (днем ранее — 745), общее число летальных исходов достигло 346 235. Выписались после лечения 127 494 человека, всего выздоровели 12 492 732.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 9043, в больницы направили 310 человек. В Красноярском крае заразились 5297 человек (госпитализированы 116), в Пермском — 5093 (282 госпитализированных). В Москве прибавилось 4997 случаев (вчера — 6388), лечиться в стационарах будут 612 человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 418 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/peterburg-1773302575.html
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Мадина Моргоева
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:32 21.02.2022 (обновлено: 12:36 21.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 8835 человек с COVID-19

За сутки в России выявили 152 337 новых случаев COVID-19, госпитализировали 8835 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывают помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом
Медицинские работники оказывают помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники оказывают помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы около девяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 8835 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,82 процента", — говорится в сообщении.
Накануне в стационары попали 10 372 человека. Рост показателя отмечается в 31 регионе, снижение — в 53, в одном ситуация не изменилась.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 152 337 (вчера было 170 699). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 522 756 человек.
Умерли за сутки 735 пациентов (днем ранее — 745), общее число летальных исходов достигло 346 235. Выписались после лечения 127 494 человека, всего выздоровели 12 492 732.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 9043, в больницы направили 310 человек. В Красноярском крае заразились 5297 человек (госпитализированы 116), в Пермском — 5093 (282 госпитализированных). В Москве прибавилось 4997 случаев (вчера — 6388), лечиться в стационарах будут 612 человек.
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Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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