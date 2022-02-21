https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774023030.html

В России за сутки госпитализировали 8835 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 8835 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2022

В России за сутки госпитализировали 8835 человек с COVID-19

За минувшие сутки в России направили в больницы около девяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:32

2022-02-21T11:32

2022-02-21T12:36

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы около девяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 8835 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,82 процента", — говорится в сообщении.Накануне в стационары попали 10 372 человека. Рост показателя отмечается в 31 регионе, снижение — в 53, в одном ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 152 337 (вчера было 170 699). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 522 756 человек.Умерли за сутки 735 пациентов (днем ранее — 745), общее число летальных исходов достигло 346 235. Выписались после лечения 127 494 человека, всего выздоровели 12 492 732.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 9043, в больницы направили 310 человек. В Красноярском крае заразились 5297 человек (госпитализированы 116), в Пермском — 5093 (282 госпитализированных). В Москве прибавилось 4997 случаев (вчера — 6388), лечиться в стационарах будут 612 человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 418 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/peterburg-1773302575.html

https://ria.ru/20220221/omikron-1773981344.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19