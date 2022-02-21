https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774023030.html
В России за сутки госпитализировали 8835 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 8835 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2022
В России за сутки госпитализировали 8835 человек с COVID-19
За минувшие сутки в России направили в больницы около девяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:32
2022-02-21T11:32
2022-02-21T12:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2165b9beb68cc6899bb11f1c8d08ab6d.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы около девяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 8835 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,82 процента", — говорится в сообщении.Накануне в стационары попали 10 372 человека. Рост показателя отмечается в 31 регионе, снижение — в 53, в одном ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 152 337 (вчера было 170 699). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 522 756 человек.Умерли за сутки 735 пациентов (днем ранее — 745), общее число летальных исходов достигло 346 235. Выписались после лечения 127 494 человека, всего выздоровели 12 492 732.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 9043, в больницы направили 310 человек. В Красноярском крае заразились 5297 человек (госпитализированы 116), в Пермском — 5093 (282 госпитализированных). В Москве прибавилось 4997 случаев (вчера — 6388), лечиться в стационарах будут 612 человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 418 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/peterburg-1773302575.html
https://ria.ru/20220221/omikron-1773981344.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_227ffe8ebe962968e003d5a80db6bcac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:32 21.02.2022 (обновлено: 12:36 21.02.2022)
В России за сутки госпитализировали 8835 человек с COVID-19
За сутки в России выявили 152 337 новых случаев COVID-19, госпитализировали 8835 человек
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
За минувшие сутки в России направили в больницы около девяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба
.
"Количество госпитализаций <…> составило 8835 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,82 процента", — говорится в сообщении.
Накануне в стационары попали 10 372 человека. Рост показателя отмечается в 31 регионе, снижение — в 53, в одном ситуация не изменилась.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19
составило 152 337 (вчера было 170 699). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 522 756 человек.
Умерли за сутки 735 пациентов (днем ранее — 745), общее число летальных исходов достигло 346 235. Выписались после лечения 127 494 человека, всего выздоровели 12 492 732.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 9043, в больницы направили 310 человек. В Красноярском крае заразились 5297 человек (госпитализированы 116), в Пермском — 5093 (282 госпитализированных). В Москве прибавилось 4997 случаев (вчера — 6388), лечиться в стационарах будут 612 человек.
В мире, по данным ВОЗ
, насчитывается уже 418 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.