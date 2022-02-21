https://ria.ru/20220221/kontrakty-1774024105.html

Москва в 2021 году заключила ГЧП-контракты на 100 млрд рублей

Москва в 2021 году заключила ГЧП-контракты на 100 млрд рублей - РИА Новости, 21.02.2022

Москва в 2021 году заключила ГЧП-контракты на 100 млрд рублей

Москва в 2021 году заключила с инвесторами контракты государственно-частного партнерства (ГЧП) на сумму более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:35

2022-02-21T11:35

2022-02-21T11:35

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сколково

александр прохоров

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Москва в 2021 году заключила с инвесторами контракты государственно-частного партнерства (ГЧП) на сумму более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Москва активно развивает практику государственно-частного партнерства, которая позволяет решать важные инфраструктурные задачи с помощью средств инвесторов. Благодаря подписанным с бизнесом в прошлом году соглашениям будут реализованы проекты более чем на 100 миллиардов рублей. Среди них – 52 контракта жизненного цикла на поставку медицинского оборудования и обновление городского транспорта, 4 концессии в сфере экологии, образования и социальной поддержки старшего поколения, а также офсетный контракт на поставку лекарств", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.По концессионным соглашениям, подписанным в 2021 году, инвесторы вложат в совокупности порядка трех миллиардов рублей в создание гериатрического центра и инновационной школы в Центре "Сколково". Еще два соглашения с общим объемом инвестиций более 35 миллиардов рублей заключили в ЖКХ: в рамках первого концессионер построит два завода по экологичной переработке илового осадка сточных вод, по второму – первые в России сооружения по удалению из сточных вод азота и извлечению фосфора.По словам вице-мэра, все заключенные в прошлом году концессии соответствуют актуальной ESG-повестке.Благодаря контрактам жизненного цикла (КЖЦ), Москва обновляет подвижной состав общественного транспорта и приобретает современную медтехнику для лечебных учреждений. За последние годы прошли конкурсы на поставку более 5 тысяч единиц медицинского оборудования, 1,4 тысячи новых вагонов метро, более 500 трамваев, 1000 электробусов."В 2021 году объем КЖЦ в Москве превысил 60 миллиардов рублей. Так, город подписал 15-летние контракты на поставку и сервис 400 электробусов, совокупная цена договоров – более 24 миллиардов рублей. Помимо этого, заключил 48 контрактов на 26,7 миллиардов рублей, предусматривающих поставку в медучреждения столицы порядка 760 единиц новейших моделей медицинского оборудования. Победителями конкурсов стали, в том числе, такие известные мировые производители, как Siemens и General Electric", – отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.В минувшем году подписали и первое ГЧП-соглашение по сбору и обработке вышедшей из строя электронной и электрической техники. Всю отсортированную технику инвестор планирует отправлять на перерабатывающие предприятия. Таким образом, 20-летний ГЧП-проект поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду.Еще один механизм государственно-частного партнерства является офсетный контракт. Он предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории субъекта. В 2021 году город заключил офсет с Московским эндокринным заводом, цена контракта составила 1,1 миллиарда рублей.Общий объем соглашений государственно-частного партнерства столицы, заключенных с 2013 года по декабрь 2021-го, превысил 1,1 триллиона рублей, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220217/moskva-1773288863.html

https://ria.ru/20220215/moskva-1772862504.html

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Артем Смирнов

москва, сколково, александр прохоров