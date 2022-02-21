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Во Франции мужчина прервал службу в храме криком "Аллаху акбар"
Во Франции мужчина прервал службу в храме криком "Аллаху акбар" - РИА Новости, 21.02.2022
Во Франции мужчина прервал службу в храме криком "Аллаху акбар"
Неизвестный мужчина в воскресенье утром выкрикнул "Аллаху акбар" в католическом храме города Авранш на северо-западе Франции, после чего скрылся, полиция пока... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:19
2022-02-21T11:19
2022-02-21T11:19
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Неизвестный мужчина в воскресенье утром выкрикнул "Аллаху акбар" в католическом храме города Авранш на северо-западе Франции, после чего скрылся, полиция пока не может его найти, сообщает региональная газета Ouest France.Инцидент произошел в 10.50 по местному времени (12.50 мск) во время службы в храме. Мужчина, как пишет пресса, был "кавказского типа"."Согласно сводным данным, предоставленным присутствовавшим в храме, мужчина кавказского типа, перед бегством выкрикнул "Аллаху акбар" ... Оружия не было", - приводит издание слова представителя местных жандармов Шарля-Ги Реньо.После инцидента были закрыты все церкви города. По данным радиостанции France Bleu, выкрик мужчины, которому от 25 до 30 лет, не создал "эффекта паники" в здании церкви, где на службе было до 300 человек.На поиски мужчины сначала отправились около 20 жандармов, но к 18.00 (20.00 мск) они так никого и не нашли. Прокуратура начала расследование.
https://ria.ru/20220214/frantsiya-1772343439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, религия
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Неизвестный мужчина в воскресенье утром выкрикнул "Аллаху акбар" в католическом храме города Авранш на северо-западе Франции, после чего скрылся, полиция пока не может его найти, сообщает региональная газета Ouest France.
Инцидент произошел в 10.50 по местному времени (12.50 мск) во время службы в храме. Мужчина, как пишет пресса, был "кавказского типа".
"Согласно сводным данным, предоставленным присутствовавшим в храме, мужчина кавказского типа, перед бегством выкрикнул "Аллаху акбар" ... Оружия не было", - приводит издание слова представителя местных жандармов Шарля-Ги Реньо.
После инцидента были закрыты все церкви города. По данным радиостанции France Bleu, выкрик мужчины, которому от 25 до 30 лет, не создал "эффекта паники" в здании церкви, где на службе было до 300 человек.
На поиски мужчины сначала отправились около 20 жандармов, но к 18.00 (20.00 мск) они так никого и не нашли. Прокуратура начала расследование.
Опубликовано: Никита Бизин