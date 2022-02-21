https://ria.ru/20220221/khram-1774019885.html

Во Франции мужчина прервал службу в храме криком "Аллаху акбар"

Во Франции мужчина прервал службу в храме криком "Аллаху акбар" - РИА Новости, 21.02.2022

Во Франции мужчина прервал службу в храме криком "Аллаху акбар"

Неизвестный мужчина в воскресенье утром выкрикнул "Аллаху акбар" в католическом храме города Авранш на северо-западе Франции, после чего скрылся, полиция пока... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:19

2022-02-21T11:19

2022-02-21T11:19

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Неизвестный мужчина в воскресенье утром выкрикнул "Аллаху акбар" в католическом храме города Авранш на северо-западе Франции, после чего скрылся, полиция пока не может его найти, сообщает региональная газета Ouest France.Инцидент произошел в 10.50 по местному времени (12.50 мск) во время службы в храме. Мужчина, как пишет пресса, был "кавказского типа"."Согласно сводным данным, предоставленным присутствовавшим в храме, мужчина кавказского типа, перед бегством выкрикнул "Аллаху акбар" ... Оружия не было", - приводит издание слова представителя местных жандармов Шарля-Ги Реньо.После инцидента были закрыты все церкви города. По данным радиостанции France Bleu, выкрик мужчины, которому от 25 до 30 лет, не создал "эффекта паники" в здании церкви, где на службе было до 300 человек.На поиски мужчины сначала отправились около 20 жандармов, но к 18.00 (20.00 мск) они так никого и не нашли. Прокуратура начала расследование.

https://ria.ru/20220214/frantsiya-1772343439.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

в мире, религия