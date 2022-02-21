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Бортников: две диверсионные группы пытались проникнуть в Россию

Бортников: две диверсионные группы пытались проникнуть в Россию - РИА Новости, 21.02.2022

Бортников: две диверсионные группы пытались проникнуть в Россию

Две диверсионные группы украинских военных шли на территорию России 21 февраля из Луганской области и со стороны Мариуполя, заявил в понедельник директор ФСБ... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:37

2022-02-21T17:37

2022-02-21T17:56

ситуация в днр и лнр

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россия

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александр бортников

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Две диверсионные группы украинских военных шли на территорию России 21 февраля из Луганской области и со стороны Мариуполя, заявил в понедельник директор ФСБ России Александр Бортников."Сегодня ... две диверсионные группы военных Украины вышли на границу в Российской Федерацией из Луганской области и с территории Мариуполя", - сказал Бортников на внеочередном заседании Совета безопасности России."В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке министерства обороны России эти две диверсионные группы были уничтожены", - добавил он.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, украина, россия, в мире, александр бортников