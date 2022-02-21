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Бортников: две диверсионные группы пытались проникнуть в Россию
Бортников: две диверсионные группы пытались проникнуть в Россию - РИА Новости, 21.02.2022
Бортников: две диверсионные группы пытались проникнуть в Россию
Две диверсионные группы украинских военных шли на территорию России 21 февраля из Луганской области и со стороны Мариуполя, заявил в понедельник директор ФСБ... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:37
2022-02-21T17:56
ситуация в днр и лнр
украина
россия
в мире
александр бортников
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Две диверсионные группы украинских военных шли на территорию России 21 февраля из Луганской области и со стороны Мариуполя, заявил в понедельник директор ФСБ России Александр Бортников."Сегодня ... две диверсионные группы военных Украины вышли на границу в Российской Федерацией из Луганской области и с территории Мариуполя", - сказал Бортников на внеочередном заседании Совета безопасности России."В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке министерства обороны России эти две диверсионные группы были уничтожены", - добавил он.
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ситуация в днр и лнр, украина, россия, в мире, александр бортников
17:37 21.02.2022 (обновлено: 17:56 21.02.2022)
 
Бортников: две диверсионные группы пытались проникнуть в Россию

Глава ФСБ Бортников: две диверсионные группы пытались проникнуть в Россию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Две диверсионные группы украинских военных шли на территорию России 21 февраля из Луганской области и со стороны Мариуполя, заявил в понедельник директор ФСБ России Александр Бортников.
"Сегодня ... две диверсионные группы военных Украины вышли на границу в Российской Федерацией из Луганской области и с территории Мариуполя", - сказал Бортников на внеочередном заседании Совета безопасности России.
"В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке министерства обороны России эти две диверсионные группы были уничтожены", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВ миреАлександр Бортников
 
 
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