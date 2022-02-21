https://ria.ru/20220221/evakuatsiya-1774157861.html

На Украине начали расследование из-за эвакуации жителей Донбасса в Россию

На Украине начали расследование из-за эвакуации жителей Донбасса в Россию - РИА Новости, 21.02.2022

На Украине начали расследование из-за эвакуации жителей Донбасса в Россию

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в понедельник сообщила о начале расследования по факту "незаконной эвакуации" жителей Донбасса в РФ, а также в связи с... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:21

2022-02-21T19:21

2022-02-21T19:21

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

донецкая народная республика

луганская область

россия

ситуация в днр и лнр

украина

ирина венедиктова

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КИЕВ, 21 фев- РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в понедельник сообщила о начале расследования по факту "незаконной эвакуации" жителей Донбасса в РФ, а также в связи с объявленной мобилизацией в самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Оккупационные администрации на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей в последние дни осуществляют незаконное перемещение населения в РФ, а мужчин, наоборот, не выпускают, принуждая к вступлению в ряды так называемых "вооруженных сил ЛНР и ДНР". По этим фактам Луганская и Донецкая областные прокуратуры уже зарегистрировали уголовные производства по нарушению законов и обычаев войны (ч.1. ст. 438 УК Украины)", - написала Венедиктова в Facebook.По ее словам, под видом так называемой эвакуации, для которой нет никаких оснований, осуществляется фактически "депортация украинских граждан на территорию Российской Федерации"."Эти действия приводят к нарушению положений статьи 49 Женевской конвенции (IV) о защите жертв войны с 1949 года и статьи 85(4)(а) Дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям и являются военными преступлениями… Также происходят незаконные задержания посреди улиц и принудительная доставка в "призывные пункты". Такие действия оккупационных администраций незаконны. Это серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, предусмотренных, в частности, статьями 51, 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и признанных военными преступлениями", - считает генпрокурор.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.

https://ria.ru/20220221/vzryvy-1774152391.html

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774143612.html

донецкая народная республика

луганская область

россия

украина

луганская народная республика

донецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская область, россия, ситуация в днр и лнр, украина, ирина венедиктова, луганская народная республика, донецкая область