https://ria.ru/20220221/evakuatsiya-1774096968.html

Власти подконтрольной Киеву части Луганской области допустили эвакуацию

Власти подконтрольной Киеву части Луганской области допустили эвакуацию - РИА Новости, 21.02.2022

Власти подконтрольной Киеву части Луганской области допустили эвакуацию

Обстрелы ряда населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, в том числе поселка Счастье, продолжаются, власти допускают эвакуацию... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:05

2022-02-21T16:05

2022-02-21T16:35

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Обстрелы ряда населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, в том числе поселка Счастье, продолжаются, власти допускают эвакуацию жителей в ближайшее время, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.Ранее компания ДТЭК сообщила, что Луганская ТЭС в посёлке Счастье остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередачи и нестабильной обстановки с безопасностью."Это хаотический обстрел. Если он будет продолжаться, то в ближайшее время будем принимать решение об эвакуации людей", - заявил Гайдай в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, в ряде населенных пунктов в регионе 7267 человек остаются без электричества из-за поврежденной линии электропередачи. Он сказал, что из-за продолжающихся обстрелов ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению поврежденной линии электропередачи. Гайдай отметил, что в случае прекращения обстрелов ремонтники в светлое время суток предпримут попытку восстановить поврежденную ЛЭП.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В минувшую субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, луганская область