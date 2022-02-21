https://ria.ru/20220221/evakuatsiya-1774096968.html
Власти подконтрольной Киеву части Луганской области допустили эвакуацию
Власти подконтрольной Киеву части Луганской области допустили эвакуацию - РИА Новости, 21.02.2022
Власти подконтрольной Киеву части Луганской области допустили эвакуацию
Обстрелы ряда населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, в том числе поселка Счастье, продолжаются, власти допускают эвакуацию... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:05
2022-02-21T16:05
2022-02-21T16:35
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Обстрелы ряда населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, в том числе поселка Счастье, продолжаются, власти допускают эвакуацию жителей в ближайшее время, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.Ранее компания ДТЭК сообщила, что Луганская ТЭС в посёлке Счастье остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередачи и нестабильной обстановки с безопасностью."Это хаотический обстрел. Если он будет продолжаться, то в ближайшее время будем принимать решение об эвакуации людей", - заявил Гайдай в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, в ряде населенных пунктов в регионе 7267 человек остаются без электричества из-за поврежденной линии электропередачи. Он сказал, что из-за продолжающихся обстрелов ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению поврежденной линии электропередачи. Гайдай отметил, что в случае прекращения обстрелов ремонтники в светлое время суток предпримут попытку восстановить поврежденную ЛЭП.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В минувшую субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, луганская область
16:05 21.02.2022 (обновлено: 16:35 21.02.2022)
Власти подконтрольной Киеву части Луганской области допустили эвакуацию
Власти подконтрольной Киеву части Луганской области не исключили эвакуацию жителей
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Обстрелы ряда населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, в том числе поселка Счастье, продолжаются, власти допускают эвакуацию жителей в ближайшее время, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.
Ранее компания ДТЭК
сообщила, что Луганская ТЭС в посёлке Счастье
остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередачи и нестабильной обстановки с безопасностью.
"Это хаотический обстрел. Если он будет продолжаться, то в ближайшее время будем принимать решение об эвакуации людей", - заявил Гайдай в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, в ряде населенных пунктов в регионе 7267 человек остаются без электричества из-за поврежденной линии электропередачи. Он сказал, что из-за продолжающихся обстрелов ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению поврежденной линии электропередачи. Гайдай отметил, что в случае прекращения обстрелов ремонтники в светлое время суток предпримут попытку восстановить поврежденную ЛЭП.
Ситуация в Донбассе
обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР
и ЛНР
заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область
в связи с угрозой вторжения Украины
. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин
, президент Украины Владимир Зеленский
в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В минувшую субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Кирилл Волков