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Из Луганска в Ростов-на-Дону эвакуировали пятерых онкобольных детей
Из Луганска в Ростов-на-Дону эвакуировали пятерых онкобольных детей - РИА Новости, 21.02.2022
Из Луганска в Ростов-на-Дону эвакуировали пятерых онкобольных детей
Пятерых тяжелобольных детей с онкологией эвакуировали на лечение из луганской республиканской детской клинической больницы в Ростов-на-Дону, готовится ещё одна... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:40
2022-02-21T10:00
эвакуация жителей днр и лнр в россию
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
ростовская область
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Пятерых тяжелобольных детей с онкологией эвакуировали на лечение из луганской республиканской детской клинической больницы в Ростов-на-Дону, готовится ещё одна отправка, сообщила главврач медучреждения Людмила Белецкая.Ранее руководство самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин."Мы эвакуировали вместе с мамами пять детей. Это дети, которые по роду заболевания находятся в тяжелом состоянии и требуют длительного лечения, в том числе интенсивного. Дети с онкогематологической патологией, с острыми лейкозами", - сообщила Белецкая журналистам.Среди детей - малыши двух и трёх лет, а также девочка 14 лет. У неё опухоль костей, она может передвигаться только на носилках. Все дети отправлены на лечение в Ростов."Мы надеемся, что к нам они вернутся уже в состоянии ремиссии", - добавила она. По словам главврача, готовится отправка ещё нескольких детей из других отделений больницы. Всего в больнице сейчас остается 32 ребёнка.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773996195.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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60
353
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Эвакуация онкобольных детей из ЛНР в Ростов
Пятерых тяжелобольных детей с онкологией эвакуировали на лечение из луганской республиканской детской клинической больницы в Ростов-на-Дону, готовится ещё одна отправка, сообщила главврач медучреждения Людмила Белецкая.
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, ростовская область
09:40 21.02.2022 (обновлено: 10:00 21.02.2022)
 
Из Луганска в Ростов-на-Дону эвакуировали пятерых онкобольных детей

Из Луганска в Ростов-на-Дону эвакуировали на лечение пятерых онкобольных детей

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Пятерых тяжелобольных детей с онкологией эвакуировали на лечение из луганской республиканской детской клинической больницы в Ростов-на-Дону, готовится ещё одна отправка, сообщила главврач медучреждения Людмила Белецкая.
Ранее руководство самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.
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"Мы эвакуировали вместе с мамами пять детей. Это дети, которые по роду заболевания находятся в тяжелом состоянии и требуют длительного лечения, в том числе интенсивного. Дети с онкогематологической патологией, с острыми лейкозами", - сообщила Белецкая журналистам.
Среди детей - малыши двух и трёх лет, а также девочка 14 лет. У неё опухоль костей, она может передвигаться только на носилках. Все дети отправлены на лечение в Ростов.
"Мы надеемся, что к нам они вернутся уже в состоянии ремиссии", - добавила она. По словам главврача, готовится отправка ещё нескольких детей из других отделений больницы. Всего в больнице сейчас остается 32 ребёнка.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРостовская область
 
 
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