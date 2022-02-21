https://ria.ru/20220221/evakuatsiya-1774000237.html

Из Луганска в Ростов-на-Дону эвакуировали пятерых онкобольных детей

Из Луганска в Ростов-на-Дону эвакуировали пятерых онкобольных детей - РИА Новости, 21.02.2022

Из Луганска в Ростов-на-Дону эвакуировали пятерых онкобольных детей

Пятерых тяжелобольных детей с онкологией эвакуировали на лечение из луганской республиканской детской клинической больницы в Ростов-на-Дону, готовится ещё одна... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:40

2022-02-21T09:40

2022-02-21T10:00

эвакуация жителей днр и лнр в россию

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774002580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_673e3bd1bad284b7619c49bd6c7c4060.jpg

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Пятерых тяжелобольных детей с онкологией эвакуировали на лечение из луганской республиканской детской клинической больницы в Ростов-на-Дону, готовится ещё одна отправка, сообщила главврач медучреждения Людмила Белецкая.Ранее руководство самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин."Мы эвакуировали вместе с мамами пять детей. Это дети, которые по роду заболевания находятся в тяжелом состоянии и требуют длительного лечения, в том числе интенсивного. Дети с онкогематологической патологией, с острыми лейкозами", - сообщила Белецкая журналистам.Среди детей - малыши двух и трёх лет, а также девочка 14 лет. У неё опухоль костей, она может передвигаться только на носилках. Все дети отправлены на лечение в Ростов."Мы надеемся, что к нам они вернутся уже в состоянии ремиссии", - добавила она. По словам главврача, готовится отправка ещё нескольких детей из других отделений больницы. Всего в больнице сейчас остается 32 ребёнка.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773996195.html

https://ria.ru/20220221/donbass-1773993366.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация онкобольных детей из ЛНР в Ростов Пятерых тяжелобольных детей с онкологией эвакуировали на лечение из луганской республиканской детской клинической больницы в Ростов-на-Дону, готовится ещё одна отправка, сообщила главврач медучреждения Людмила Белецкая. 2022-02-21T09:40 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, ростовская область