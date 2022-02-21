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Выход нового сезона "Эйфории" поднял популярность песен из саундтрека
Выход нового сезона "Эйфории" поднял популярность песен из саундтрека - РИА Новости, 21.02.2022
Выход нового сезона "Эйфории" поднял популярность песен из саундтрека
После выхода первой серии второго сезона "Эйфории" по всему миру выросло количество прослушиваний музыкальных произведений, вошедших в саундтрек этого... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T00:38
2022-02-21T00:38
2022-02-21T00:38
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. После выхода первой серии второго сезона "Эйфории" по всему миру выросло количество прослушиваний музыкальных произведений, вошедших в саундтрек этого подросткового сериала HBO. По данным музыкального сервиса Spotify, "популярность песен из официального саундтрека сериала выросла более чем на 260 процентов, а количество тематических плейлистов на платформе, созданных слушателями, превысило 600 тысяч".Самой востребованной оказалась композиция "Drink Before the War" в исполнении Шинейд О’Коннор. Число прослушиваний этой песни в период с 9 января по 13 февраля увеличилось почти на 27 тысяч процентов. Вторым оказался трек "4,5,6" Big Mali. У него рост на 3600 процентов. Третья позиция у "Uhuh Yeah" в исполнении Colbie и G.L.A.M. К этой мелодии вырос интерес на 2700 процентов. Среди плейлистов самыми популярными оказались те, которые посвящены одной из главных героинь по имени Мэдди (Алекса Деми). Пользователи создали более 3900 подборок о ней. По мнению поклонников, жгучую брюнетку лучше всего характеризуют песни: "Dead To Me" Кали Учис, "Cocky Af" Megan Thee Stallion, "Maneater" Нелли Фуртадо и "Needed Me" Рианны. В сериале рассказывают о группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами, в том числе с психическими заболеваниями, наркотиками, сексуальными домогательствами и другими.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы, музыка, hbo
Выход нового сезона "Эйфории" поднял популярность песен из саундтрека
За последний месяц рекордно выросло количество прослушиваний песен из сериала "Эйфория"
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. После выхода первой серии второго сезона "Эйфории" по всему миру выросло количество прослушиваний музыкальных произведений, вошедших в саундтрек этого подросткового сериала HBO.
По данным музыкального сервиса Spotify, "популярность песен из официального саундтрека сериала выросла более чем на 260 процентов, а количество тематических плейлистов на платформе, созданных слушателями, превысило 600 тысяч".
Самой востребованной оказалась композиция "Drink Before the War" в исполнении Шинейд О’Коннор. Число прослушиваний этой песни в период с 9 января по 13 февраля увеличилось почти на 27 тысяч процентов.
Вторым оказался трек "4,5,6" Big Mali. У него рост на 3600 процентов. Третья позиция у "Uhuh Yeah" в исполнении Colbie и G.L.A.M. К этой мелодии вырос интерес на 2700 процентов.
Среди плейлистов самыми популярными оказались те, которые посвящены одной из главных героинь по имени Мэдди (Алекса Деми). Пользователи создали более 3900 подборок о ней.
По мнению поклонников, жгучую брюнетку лучше всего характеризуют песни: "Dead To Me" Кали Учис, "Cocky Af" Megan Thee Stallion, "Maneater" Нелли Фуртадо и "Needed Me" Рианны.
В сериале рассказывают о группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами, в том числе с психическими заболеваниями, наркотиками, сексуальными домогательствами и другими.