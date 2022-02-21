https://ria.ru/20220221/eksport-1774066795.html

РЭЦ в 2021 году поддержал экспорт продукции в Азербайджан на $231,5 млн

РЭЦ в 2021 году поддержал экспорт продукции в Азербайджан на $231,5 млн - РИА Новости, 21.02.2022

РЭЦ в 2021 году поддержал экспорт продукции в Азербайджан на $231,5 млн

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2021 году поддержал экспорт российской продукции в Азербайджан на 231,5 миллиона долларов, сообщил глава... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:03

2022-02-21T14:03

2022-02-21T14:03

российский экспортный центр (рэц)

россия

азербайджан

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2021 году поддержал экспорт российской продукции в Азербайджан на 231,5 миллиона долларов, сообщил глава Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) Азер Талыбов."Активизация сотрудничества между двумя странами стала возможна благодаря использованию всех финансовых и нефинансовых возможностей группы РЭЦ: от поиска иностранных покупателей для отечественных экспортеров до услуг экспортного факторинга и страховых продуктов", - сказал Талыбов на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром экономики Микаилом Джаббаровым."Мероприятия, которые группа РЭЦ организует в Азербайджане, показали высокую эффективность. Так, в июле 2021 года на презентации, которая состоялась под эгидой Росэксимбанка, 11 экспортеров смогли представить свою высокотехнологичную продукцию потенциальным партнерам. А в ноябре в рамках деловой миссии 31 компания продемонстрировала свои возможности в области транспорта, проектирования и строительства населенных пунктов в формате "Цифрового города", энергетики и устойчивого развития", - рассказал глава банка.Он добавил, что в ходе этой бизнес-миссии состоялось более 150 двусторонних встреч между российскими компаниями и министерствами, ведомствами и государственными компаниями Азербайджана. "Мы планируем продолжить практику организации и проведения деловых миссий российских компаний", - отметил Талыбов.Он напомнил, что в феврале этого года были отправлены первые "Агроэкспрессы" - сервис ускоренной доставки агропромышленной продукции - из России в Азербайджан и обратно.На встрече также были обсуждены планы на 2022 год, в рамках которых планируются отдельные бизнес-миссии по нефтегазовому машиностроению в части выстраивания промышленной кооперации и создания новых производств, а также по агропромышленному комплексу.

https://ria.ru/20220213/eksport-1772651768.html

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, азербайджан