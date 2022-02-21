https://ria.ru/20220221/ekskursii-1774103349.html

Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Подмосковья на этой неделе

Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Подмосковья на этой неделе - РИА Новости, 21.02.2022

Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Подмосковья на этой неделе

Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Московской области на этой неделе в честь Дня экскурсовода, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:29

2022-02-21T16:29

2022-02-21T16:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

реутов

пушкино

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Московской области на этой неделе в честь Дня экскурсовода, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Подмосковья.Бесплатный вход доступен в музейно-выставочном центре в Реутове, 22 февраля любой желающий бесплатно может посетить Художественную галерею имени Коробкова в Лобне и Шатурский краеведческий музей. В Рузском краеведческом музее бесплатная экскурсия пройдет 27 февраля.

https://ria.ru/20220112/turizm-1767558685.html

московская область (подмосковье)

реутов

пушкино

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), реутов, пушкино