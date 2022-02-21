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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220221/ekskursii-1774103349.html
Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Подмосковья на этой неделе
Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Подмосковья на этой неделе - РИА Новости, 21.02.2022
Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Подмосковья на этой неделе
Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Московской области на этой неделе в честь Дня экскурсовода, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:29
2022-02-21T16:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
реутов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Московской области на этой неделе в честь Дня экскурсовода, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Подмосковья.Бесплатный вход доступен в музейно-выставочном центре в Реутове, 22 февраля любой желающий бесплатно может посетить Художественную галерею имени Коробкова в Лобне и Шатурский краеведческий музей. В Рузском краеведческом музее бесплатная экскурсия пройдет 27 февраля.
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московская область (подмосковье)
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Алёна Пава
Алёна Пава
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), реутов, пушкино
16:29 21.02.2022
 

Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Подмосковья на этой неделе

© РИА Новости / Мария СеливановаМузейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Крестьянская изба
Музейно-выставочный центр Путевой дворец в Солнечногорске. Крестьянская изба - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Музейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Крестьянская изба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Московской области на этой неделе в честь Дня экскурсовода, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Подмосковья.
"Двадцать первого февраля отмечается Всемирный день экскурсовода, в честь праздника в музеях Московской области пройдут бесплатные экскурсии для всех желающих", - сказано в сообщении.
Бесплатный вход доступен в музейно-выставочном центре в Реутове, 22 февраля любой желающий бесплатно может посетить Художественную галерею имени Коробкова в Лобне и Шатурский краеведческий музей. В Рузском краеведческом музее бесплатная экскурсия пройдет 27 февраля.
"Опытные гиды в честь Международного дня экскурсовода проведут экскурсии в краеведческих музеях в Пушкине, Люберцах и других городах Подмосковья", - уточняется в сообщении.
Школьники во время экскурсии - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 19:37Новости Подмосковья
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Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РеутовПушкино
 
 
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