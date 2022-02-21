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Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Подмосковья на этой неделе
Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Подмосковья на этой неделе - РИА Новости, 21.02.2022
Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Подмосковья на этой неделе
Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Московской области на этой неделе в честь Дня экскурсовода, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:29
2022-02-21T16:29
2022-02-21T16:29
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Московской области на этой неделе в честь Дня экскурсовода, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Подмосковья.Бесплатный вход доступен в музейно-выставочном центре в Реутове, 22 февраля любой желающий бесплатно может посетить Художественную галерею имени Коробкова в Лобне и Шатурский краеведческий музей. В Рузском краеведческом музее бесплатная экскурсия пройдет 27 февраля.
https://ria.ru/20220112/turizm-1767558685.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), реутов, пушкино