https://ria.ru/20220221/draka-1774037993.html

В Архангельской области школьника заподозрили в драке с учителем

В Архангельской области школьника заподозрили в драке с учителем - РИА Новости, 21.02.2022

В Архангельской области школьника заподозрили в драке с учителем

Прокуратура Архангельской области начала проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором происходит потасовка учительницы и ученика в одной из школ... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:26

2022-02-21T12:26

2022-02-21T12:26

происшествия

россия

архангельская область

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МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области начала проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором происходит потасовка учительницы и ученика в одной из школ областного центра, сообщили РИА Новости в ведомстве."Прокуратурой области инициировано проведение проверки по размещенной в социальных сетях информации о грубом обращении учителя с несовершеннолетним учащимся образовательной организации", - сообщила собеседница агентства.В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, соответствию педагога предъявляемым квалификационным требованиям, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса.Как РИА Новости сообщили в региональном УМВД, инцидент в школе произошел еще в ноябре, но видео в соцсетях появилось только сейчас. Как выяснили в полиции, причиной конфликта послужила потасовка между двумя школьниками и попытка учителя пресечь ее."По имеющейся информации, после того, как преподаватель разняла мальчиков, один из них кинул в ее сторону стул, а затем бросил ей в лицо коробку с гуашью. Все это время ученик нецензурно выражался и оскорблял учителя", - сказали в пресс-службе УМВД.Полицейские установили, что учительница, чтобы обезопасить остальных ребят, находившихся в этот момент в классе, вывела школьника в коридор и попыталась успокоить. Однако он продолжил громко кричать, высказывать оскорбления и наносил ей удары руками. Как только преподаватель отпустила мальчика, он упал у двери класса и несколько раз пнул учителя.Правоохранители по итогам проверки отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях сотрудника образовательного учреждения признаков преступления. А вот в действиях несовершеннолетнего усмотрели признаки правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1. Кодекса РФ административных правонарушения "Побои", однако из-за возраста привлечь его к ответственности нельзя.

https://ria.ru/20211202/izbienie-1761810742.html

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россия

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, архангельская область