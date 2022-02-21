Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/draka-1774037993.html
В Архангельской области школьника заподозрили в драке с учителем
В Архангельской области школьника заподозрили в драке с учителем - РИА Новости, 21.02.2022
В Архангельской области школьника заподозрили в драке с учителем
Прокуратура Архангельской области начала проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором происходит потасовка учительницы и ученика в одной из школ... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:26
2022-02-21T12:26
происшествия
россия
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области начала проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором происходит потасовка учительницы и ученика в одной из школ областного центра, сообщили РИА Новости в ведомстве."Прокуратурой области инициировано проведение проверки по размещенной в социальных сетях информации о грубом обращении учителя с несовершеннолетним учащимся образовательной организации", - сообщила собеседница агентства.В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, соответствию педагога предъявляемым квалификационным требованиям, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса.Как РИА Новости сообщили в региональном УМВД, инцидент в школе произошел еще в ноябре, но видео в соцсетях появилось только сейчас. Как выяснили в полиции, причиной конфликта послужила потасовка между двумя школьниками и попытка учителя пресечь ее."По имеющейся информации, после того, как преподаватель разняла мальчиков, один из них кинул в ее сторону стул, а затем бросил ей в лицо коробку с гуашью. Все это время ученик нецензурно выражался и оскорблял учителя", - сказали в пресс-службе УМВД.Полицейские установили, что учительница, чтобы обезопасить остальных ребят, находившихся в этот момент в классе, вывела школьника в коридор и попыталась успокоить. Однако он продолжил громко кричать, высказывать оскорбления и наносил ей удары руками. Как только преподаватель отпустила мальчика, он упал у двери класса и несколько раз пнул учителя.Правоохранители по итогам проверки отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях сотрудника образовательного учреждения признаков преступления. А вот в действиях несовершеннолетнего усмотрели признаки правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1. Кодекса РФ административных правонарушения "Побои", однако из-за возраста привлечь его к ответственности нельзя.
https://ria.ru/20211202/izbienie-1761810742.html
https://ria.ru/20211209/shkola-1762875668.html
россия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, архангельская область
12:26 21.02.2022
 
В Архангельской области школьника заподозрили в драке с учителем

В Архангельской области прокуратура разбирается в обстоятельствах драки ученика с учителем

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области начала проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором происходит потасовка учительницы и ученика в одной из школ областного центра, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Прокуратурой области инициировано проведение проверки по размещенной в социальных сетях информации о грубом обращении учителя с несовершеннолетним учащимся образовательной организации", - сообщила собеседница агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 13:46
В Забайкалье воспитательница пойдет под суд за избиение детей
В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, соответствию педагога предъявляемым квалификационным требованиям, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса.
Как РИА Новости сообщили в региональном УМВД, инцидент в школе произошел еще в ноябре, но видео в соцсетях появилось только сейчас. Как выяснили в полиции, причиной конфликта послужила потасовка между двумя школьниками и попытка учителя пресечь ее.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 10:11
В Петербурге учителя биологии обвинили в домогательствах
"По имеющейся информации, после того, как преподаватель разняла мальчиков, один из них кинул в ее сторону стул, а затем бросил ей в лицо коробку с гуашью. Все это время ученик нецензурно выражался и оскорблял учителя", - сказали в пресс-службе УМВД.
Полицейские установили, что учительница, чтобы обезопасить остальных ребят, находившихся в этот момент в классе, вывела школьника в коридор и попыталась успокоить. Однако он продолжил громко кричать, высказывать оскорбления и наносил ей удары руками. Как только преподаватель отпустила мальчика, он упал у двери класса и несколько раз пнул учителя.
Правоохранители по итогам проверки отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях сотрудника образовательного учреждения признаков преступления. А вот в действиях несовершеннолетнего усмотрели признаки правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1. Кодекса РФ административных правонарушения "Побои", однако из-за возраста привлечь его к ответственности нельзя.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ПроисшествияРоссияАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала