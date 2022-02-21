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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774139422.html
Переговорный процесс по Донбассу в тупике, заявил Путин
Переговорный процесс по Донбассу в тупике, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Переговорный процесс по Донбассу в тупике, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по Донбассу находится в тупике. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:18
2022-02-21T18:28
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
дмитрий козак
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по Донбассу находится в тупике."Что касается переговорного процесса, то Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак - ред.) же доложил: мы в тупике. Просто тупик, восемь лет ведем переговоры, вот о чем речь", - сказал Путин на заседании Совбеза.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, дмитрий козак
18:18 21.02.2022 (обновлено: 18:28 21.02.2022)
 
Переговорный процесс по Донбассу в тупике, заявил Путин

Президент Путин: переговорный процесс по Донбассу в тупике

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по Донбассу находится в тупике.
"Что касается переговорного процесса, то Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак - ред.) же доложил: мы в тупике. Просто тупик, восемь лет ведем переговоры, вот о чем речь", - сказал Путин на заседании Совбеза.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 13:21
В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах по Донбассу
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДмитрий Козак
 
 
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