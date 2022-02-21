https://ria.ru/20220221/donbass-1774139422.html

Переговорный процесс по Донбассу в тупике, заявил Путин

Переговорный процесс по Донбассу в тупике, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Переговорный процесс по Донбассу в тупике, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по Донбассу находится в тупике. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:18

2022-02-21T18:18

2022-02-21T18:28

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир путин

дмитрий козак

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по Донбассу находится в тупике."Что касается переговорного процесса, то Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак - ред.) же доложил: мы в тупике. Просто тупик, восемь лет ведем переговоры, вот о чем речь", - сказал Путин на заседании Совбеза.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220112/donbass-1767484790.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, дмитрий козак