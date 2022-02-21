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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774138118.html
Нельзя позволить Киеву решить проблему Донбасса силой, заявил Нарышкин
Нельзя позволить Киеву решить проблему Донбасса силой, заявил Нарышкин - РИА Новости, 22.02.2022
Нельзя позволить Киеву решить проблему Донбасса силой, заявил Нарышкин
Россия не имеет права допускать возможность решения Киевом проблемы Донбасса силовым путем, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T18:15
2022-02-22T02:33
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не имеет права допускать возможность решения Киевом проблемы Донбасса силовым путем, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Сделано это [сообщения о "планах вторжения" России на Украину] для того, чтобы спровоцировать киевский режим на очередную попытку решить проблему Донбасса военным путем. Этого допускать, конечно, мы просто не имеем права", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.Тезис о планах "вторжения России на Украину" рождён в стенах Госдепа США, и его раскручивание похоже на пропаганду войны, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Вот этот пресловутый тезис о планах российского руководства вторгнуться на территорию Украины, этот тезис рожден в стенах Государственного департамента США и раскручен в таких пределах, что это уже просто напоминает пропаганду войны", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.По словам Нарышкина, нынешнее руководство Украины не собирается выполнять Минские соглашения. "Президент Украины и в своем кругу заявляет о том, что на публику он про минские соглашения может говорить все что угодно, говорить о том, что он придерживается минских соглашений, но на самом деле выполнять он их не собирается. То же самое в беседах с западными лидерами, если на этих беседах уже нет прессы, он прямо говорит: "Минские соглашения мы выполнить просто не можем", - отметил Нарышкин. По его оценке, "для нынешней украинской власти сама власть дороже, чем становление мира и ликвидация конфликта между киевским режимом и Донбассом".Западу надо дать последний шанс, чтобы тот заставил Киев в кратчайшие сроки выполнить минские соглашения, в противном случае надо признать Донецкую и Луганскую народные республики, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Согласился бы с предложением (секретаря Совета безопасности РФ) Николая Платоновича (Патрушева) о том, что нашим, так сказать, западным партнерам надо дать последний шанс, с тем чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти и выполнить минские соглашения", - сказал Нарышкин в понедельник на внеочередном заседании Совбеза.В противном случае надо принять решение о признании ДНР и ЛНР, добавил Нарышкин. По его словам, сам он поддерживает рекомендации Госдумы признать ДНР и ЛНР.Россия будет готова продолжить обсуждать урегулирование в Донбассе с Украиной, если президент США Джо Байден убедит Киев прекратить боевые действия, ранее заявил на этом заседании Патрушев.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
18:15 21.02.2022 (обновлено: 02:33 22.02.2022)
 
Нельзя позволить Киеву решить проблему Донбасса силой, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: мы не имеем права позволить Киеву решить проблему Донбасса силой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Нарышкин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не имеет права допускать возможность решения Киевом проблемы Донбасса силовым путем, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Сделано это [сообщения о "планах вторжения" России на Украину] для того, чтобы спровоцировать киевский режим на очередную попытку решить проблему Донбасса военным путем. Этого допускать, конечно, мы просто не имеем права", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.
Тезис о планах "вторжения России на Украину" рождён в стенах Госдепа США, и его раскручивание похоже на пропаганду войны, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Вот этот пресловутый тезис о планах российского руководства вторгнуться на территорию Украины, этот тезис рожден в стенах Государственного департамента США и раскручен в таких пределах, что это уже просто напоминает пропаганду войны", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.
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США тащат Украину на войну
По словам Нарышкина, нынешнее руководство Украины не собирается выполнять Минские соглашения.
"Президент Украины и в своем кругу заявляет о том, что на публику он про минские соглашения может говорить все что угодно, говорить о том, что он придерживается минских соглашений, но на самом деле выполнять он их не собирается. То же самое в беседах с западными лидерами, если на этих беседах уже нет прессы, он прямо говорит: "Минские соглашения мы выполнить просто не можем", - отметил Нарышкин. По его оценке, "для нынешней украинской власти сама власть дороже, чем становление мира и ликвидация конфликта между киевским режимом и Донбассом".
Западу надо дать последний шанс, чтобы тот заставил Киев в кратчайшие сроки выполнить минские соглашения, в противном случае надо признать Донецкую и Луганскую народные республики, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
"Согласился бы с предложением (секретаря Совета безопасности РФ) Николая Платоновича (Патрушева) о том, что нашим, так сказать, западным партнерам надо дать последний шанс, с тем чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти и выполнить минские соглашения", - сказал Нарышкин в понедельник на внеочередном заседании Совбеза.
В противном случае надо принять решение о признании ДНР и ЛНР, добавил Нарышкин. По его словам, сам он поддерживает рекомендации Госдумы признать ДНР и ЛНР.
Россия будет готова продолжить обсуждать урегулирование в Донбассе с Украиной, если президент США Джо Байден убедит Киев прекратить боевые действия, ранее заявил на этом заседании Патрушев.
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Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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