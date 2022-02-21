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Нельзя позволить Киеву решить проблему Донбасса силой, заявил Нарышкин

Нельзя позволить Киеву решить проблему Донбасса силой, заявил Нарышкин - РИА Новости, 22.02.2022

Нельзя позволить Киеву решить проблему Донбасса силой, заявил Нарышкин

Россия не имеет права допускать возможность решения Киевом проблемы Донбасса силовым путем, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T18:15

2022-02-21T18:15

2022-02-22T02:33

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не имеет права допускать возможность решения Киевом проблемы Донбасса силовым путем, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Сделано это [сообщения о "планах вторжения" России на Украину] для того, чтобы спровоцировать киевский режим на очередную попытку решить проблему Донбасса военным путем. Этого допускать, конечно, мы просто не имеем права", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.Тезис о планах "вторжения России на Украину" рождён в стенах Госдепа США, и его раскручивание похоже на пропаганду войны, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Вот этот пресловутый тезис о планах российского руководства вторгнуться на территорию Украины, этот тезис рожден в стенах Государственного департамента США и раскручен в таких пределах, что это уже просто напоминает пропаганду войны", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.По словам Нарышкина, нынешнее руководство Украины не собирается выполнять Минские соглашения. "Президент Украины и в своем кругу заявляет о том, что на публику он про минские соглашения может говорить все что угодно, говорить о том, что он придерживается минских соглашений, но на самом деле выполнять он их не собирается. То же самое в беседах с западными лидерами, если на этих беседах уже нет прессы, он прямо говорит: "Минские соглашения мы выполнить просто не можем", - отметил Нарышкин. По его оценке, "для нынешней украинской власти сама власть дороже, чем становление мира и ликвидация конфликта между киевским режимом и Донбассом".Западу надо дать последний шанс, чтобы тот заставил Киев в кратчайшие сроки выполнить минские соглашения, в противном случае надо признать Донецкую и Луганскую народные республики, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Согласился бы с предложением (секретаря Совета безопасности РФ) Николая Платоновича (Патрушева) о том, что нашим, так сказать, западным партнерам надо дать последний шанс, с тем чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти и выполнить минские соглашения", - сказал Нарышкин в понедельник на внеочередном заседании Совбеза.В противном случае надо принять решение о признании ДНР и ЛНР, добавил Нарышкин. По его словам, сам он поддерживает рекомендации Госдумы признать ДНР и ЛНР.Россия будет готова продолжить обсуждать урегулирование в Донбассе с Украиной, если президент США Джо Байден убедит Киев прекратить боевые действия, ранее заявил на этом заседании Патрушев.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)