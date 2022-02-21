18:15 21.02.2022 (обновлено: 02:33 22.02.2022)
Нельзя позволить Киеву решить проблему Донбасса силой, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: мы не имеем права позволить Киеву решить проблему Донбасса силой
Сергей Нарышкин
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не имеет права допускать возможность решения Киевом проблемы Донбасса силовым путем, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Тезис о планах "вторжения России на Украину" рождён в стенах Госдепа США, и его раскручивание похоже на пропаганду войны, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Вот этот пресловутый тезис о планах российского руководства вторгнуться на территорию Украины, этот тезис рожден в стенах Государственного департамента США и раскручен в таких пределах, что это уже просто напоминает пропаганду войны", - сказал он на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.
14 февраля, 08:00США тащат Украину на войну
По словам Нарышкина, нынешнее руководство Украины не собирается выполнять Минские соглашения.
"Президент Украины и в своем кругу заявляет о том, что на публику он про минские соглашения может говорить все что угодно, говорить о том, что он придерживается минских соглашений, но на самом деле выполнять он их не собирается. То же самое в беседах с западными лидерами, если на этих беседах уже нет прессы, он прямо говорит: "Минские соглашения мы выполнить просто не можем", - отметил Нарышкин. По его оценке, "для нынешней украинской власти сама власть дороже, чем становление мира и ликвидация конфликта между киевским режимом и Донбассом".
Западу надо дать последний шанс, чтобы тот заставил Киев в кратчайшие сроки выполнить минские соглашения, в противном случае надо признать Донецкую и Луганскую народные республики, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
17 февраля, 08:00Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
"Согласился бы с предложением (секретаря Совета безопасности РФ) Николая Платоновича (Патрушева) о том, что нашим, так сказать, западным партнерам надо дать последний шанс, с тем чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти и выполнить минские соглашения", - сказал Нарышкин в понедельник на внеочередном заседании Совбеза.
Россия будет готова продолжить обсуждать урегулирование в Донбассе с Украиной, если президент США Джо Байден убедит Киев прекратить боевые действия, ранее заявил на этом заседании Патрушев.
18 февраля, 20:17Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне
Опубликовано: Кирилл Волков