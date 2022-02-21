В ДНР опровергли слова о том, что в Донбассе нет захоронений жертв атак
В ДНР опровергли слова Киева о том, что в Донбассе нет массовых захоронений мирных жителей
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАкция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
Акция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова опровергла заявления Киева о том, что в Донбассе нет массовых безымянных захоронений жертв украинской агрессии.
Как сообщил ранее СК РФ, следователи завели уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе-октябре 2021 года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.
Морозова привела четыре тезиса, которые доказывают, что утверждения Киева о том, что стихийных захоронений не существует, не соответствуют действительности. Согласно заявлению омбудсмена, эксгумационные мероприятия в ДНР и ЛНР проводятся с первых дней конфликта в регионе, а поиск пропавших без вести и идентификация неопознанных тел входят в число задач Рабочей группы по гуманитарным вопросам Минской Контактной группы. Морозова добавила, что уже семь лет ДНР и ЛНР призывают Киев присоединиться к поисковой работе, но украинские власти игнорируют подобные инициативы.
В-третьих, заявила Морозова, установление имен и судеб жертв украинской агрессии решается на государственном уровне, для чего были созданы специальные органы в ДНР и ЛНР. Омбудсмен подчеркнула, что все эксгумационные мероприятия проходят в присутствии представителей международных гуманитарных организаций, работающих в регионе, а также средств массовой информации.
4 июля 2019, 16:37Омбудсмен ДНР обсудила с представителем МККК поиск пропавших без вести
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Опубликовано: Екатерина Зайцева