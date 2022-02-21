https://ria.ru/20220221/donbass-1774127479.html

В ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, напомнил Медведев

В ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, напомнил Медведев - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, напомнил Медведев

На территории непризнанных ДНР и ЛНР проживают около 800 тысяч граждан РФ, Совет безопасности не может игнорировать этот факт, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:51

2022-02-21T17:51

2022-02-21T18:24

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На территории непризнанных ДНР и ЛНР проживают около 800 тысяч граждан РФ, Совет безопасности не может игнорировать этот факт, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев."На территории двух этих непризнанных образований в настоящий момент проживают около 800 тысяч граждан РФ, я в данном случае имею в виду не русский мир, который мы опекаем, помогаем, поддерживаем, а граждан РФ, граждан, которые живут в другой стране, это наши с вами люди. Подчеркиваю, не только люди, говорящие на русском, а это граждане нашей страны… Всем очевидно, что при возникновении всяких проблем вокруг американских граждан, когда одного где-нибудь захватят, американцы проводят спецоперации. Поэтому, как мне представляется, мы этот факт как члены Совета безопасности игнорировать не можем", - сказал Медведев на заседании Совбеза.

https://ria.ru/20220214/donbass-1772721675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, дмитрий медведев