17:51 21.02.2022 (обновлено: 18:24 21.02.2022)
В ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, напомнил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: нельзя забывать, что в ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На территории непризнанных ДНР и ЛНР проживают около 800 тысяч граждан РФ, Совет безопасности не может игнорировать этот факт, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"На территории двух этих непризнанных образований в настоящий момент проживают около 800 тысяч граждан РФ, я в данном случае имею в виду не русский мир, который мы опекаем, помогаем, поддерживаем, а граждан РФ, граждан, которые живут в другой стране, это наши с вами люди. Подчеркиваю, не только люди, говорящие на русском, а это граждане нашей страны… Всем очевидно, что при возникновении всяких проблем вокруг американских граждан, когда одного где-нибудь захватят, американцы проводят спецоперации. Поэтому, как мне представляется, мы этот факт как члены Совета безопасности игнорировать не можем", - сказал Медведев на заседании Совбеза.
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Опубликовано: Кирилл Волков