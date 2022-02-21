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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774127479.html
В ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, напомнил Медведев
В ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, напомнил Медведев - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, напомнил Медведев
На территории непризнанных ДНР и ЛНР проживают около 800 тысяч граждан РФ, Совет безопасности не может игнорировать этот факт, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:51
2022-02-21T18:24
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На территории непризнанных ДНР и ЛНР проживают около 800 тысяч граждан РФ, Совет безопасности не может игнорировать этот факт, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев."На территории двух этих непризнанных образований в настоящий момент проживают около 800 тысяч граждан РФ, я в данном случае имею в виду не русский мир, который мы опекаем, помогаем, поддерживаем, а граждан РФ, граждан, которые живут в другой стране, это наши с вами люди. Подчеркиваю, не только люди, говорящие на русском, а это граждане нашей страны… Всем очевидно, что при возникновении всяких проблем вокруг американских граждан, когда одного где-нибудь захватят, американцы проводят спецоперации. Поэтому, как мне представляется, мы этот факт как члены Совета безопасности игнорировать не можем", - сказал Медведев на заседании Совбеза.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, дмитрий медведев
17:51 21.02.2022 (обновлено: 18:24 21.02.2022)
 
В ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, напомнил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: нельзя забывать, что в ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На территории непризнанных ДНР и ЛНР проживают около 800 тысяч граждан РФ, Совет безопасности не может игнорировать этот факт, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"На территории двух этих непризнанных образований в настоящий момент проживают около 800 тысяч граждан РФ, я в данном случае имею в виду не русский мир, который мы опекаем, помогаем, поддерживаем, а граждан РФ, граждан, которые живут в другой стране, это наши с вами люди. Подчеркиваю, не только люди, говорящие на русском, а это граждане нашей страны… Всем очевидно, что при возникновении всяких проблем вокруг американских граждан, когда одного где-нибудь захватят, американцы проводят спецоперации. Поэтому, как мне представляется, мы этот факт как члены Совета безопасности игнорировать не можем", - сказал Медведев на заседании Совбеза.
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 14:48
Фадеев рассказал о проблемах при работе с россиянами из ДНР и ЛНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДмитрий Медведев
 
 
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